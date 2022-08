Mai multe propuneri ale Consorţiului Universitaria la proiectul de lege privind învăţământul superior au fost agreate cu Ministerul Educaţiei

În opinia sa, prima problemă "majoră" a proiectelor de lege este procesul în sine de elaborare, care este "profund greşit", "din birou, fără analize serioase", cu şi de către un grup "monocolor" de autori, care "nu include specialişti în domeniul educaţiei sau ai altor ştiinţe sociale", fără consultarea principalilor actori din sistem, cei care ar trebui să implementeze aceste legi, precum marile universităţi.

"Ca să fac o primă evaluare generală, în ciuda încercărilor noastre mai vechi sau recente de a sprijini proiectul prin implicarea specialiştilor în educaţie ai universităţii, prin consultări sau prin propuneri de îmbunătăţire a proiectelor de legi ale educaţiei, situaţia este foarte îngrijorătoare. Am fost ignoraţi, amânaţi, am tras semnale de alarmă publice cu privire la lipsa de dialog, iar când am ajuns la discuţii şi negocieri pe o listă minimală de modificări, pe care Consorţiul Universitaria le-a făcut, de altfel, publice, cele mai multe au fost respinse parţial sau total", a afirmat Preda, potrivit unui material publicat pe site-ul Universităţii din Bucureşti.