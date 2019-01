Epopeea umilinţei tinerilor la cozile pentru abonamente la metrou

„Timpul exagerat de mare, redundant petrecut de studenţi la casele de bilete speciale le afectează acestora programul şcolar şi poate determina, de asemenea, scăderea numărului de beneficiari ai serviciilor oferite”, spune Asociaţia Studenţilor în Drept într-un comunicat de presă emis astăzi



Tinerii afirmă că “problema se poate rezolva rapid prin transmiterea unui set de date din Registrul Matricol Unic de la Ministerul Educaţiei Naţionale către Ministerul Transporturilor şi instituirea unui sistem electronic integrat la casele de bilete”.



Amintim că începutul anului a adus cozi imense de studenţi şi elevi la metrou.

„Solicităm imperios să ne putem exercita dreptul la abonamente reduse în toate punctele de vânzare deţinute de Metrorex. Situaţia actuală îngrădeşte în mod ilegal exercitarea dreptului prevăzut de art. 84, alin. (1) din Legea Educaţiei nr. 1/2011, acesta devenind ineficace pentru beneficiarii săi”, cer reprezentanţii elevilor care atrag atenţia că dacă în timpul anului sunt disponibile doar câteva puncte de vânzare pentru ei, în timpul vacanţei sunt şi mai puţine. „Această problemă este cauzată de decizia Metrorex ca de la începutul vacanţei şcolare abonamentele reduse să poată fi achiziţionate doar din trei staţii”, a transmis săptămâna trecută Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov.

Conform legislaţiei în vigoare, elevii şi studenţii îşi pot cumpăra abonamente la metrou cu o reducere de 50%. Asta înseamnă că achită 35 de lei din preţul întreg care este de 70 de lei. Problema este că tinerii îşi pot cumpăra astfel de abonamente din doar 11 staţii de metrou (în total fiind 53 de staţii). Iar multe dintre aceste staţii, precum Eroilor, Universitate, Piaţa Victoriei, Politehnica, Nicolae Grigorescu, Apărătorii Patriei, au un program de doar câteva ore, a mai transmis asociaţia.



Alexandru Manda, expert în politici publice în cadrul Societăţii Academice din România, spune că, în trecut, Metrorex a argumentat că tinerii încadraţi în sistemul de învăţământ nu-şi pot achiziţiona abonamente reduse din orice staţie pentru că nu au suficiente case special în acest scop.

Probabil cei de la Metrorex îşi închipuie că mulţi dintre aceşti tineri vor prefera să-şi cumpere biletele la preţ întreg de la orice casă doresc, în loc să stea la cozi ore întregi. (Ştefan Vlaston, preşedintele Asociaţiei „Edu Cer“)

„Compania are astfel de case în doar două puncte de vânzare: staţia de la Piaţa Romană, respectiv de la Piaţa Unirii. Or, asta înseamnă că pentru celalte nouă staţii unde se vând abonamente reduse, reprezentanţii Metrorex sunt nevoiţi să aplice o altă modalitate de vânzare. Lucru pe care îl şi fac la ora actuală. Concret, în celelalte nouă staţii, comerciantul efectiv îţi dă un abonament lunar ca cel obişnuit, dar pe care îţi scrie numele (pe spate), iar ulterior te bagă într-un registru. Aşa deosebesc ei abonamentele obişnuite de cele reduse. Or, eu nu văd de ce nu s-ar putea aplica o astfel de soluţie pentru toate celalte puncte de vânzare“, explică Alexandru Manda.

Expertul mai subliniază că aceeaşi problemă este valabilă şi pentru studenţi. El însuşi, în calitate de student la Facultatea Drept a Universităţii din Bucureşti, a fost nevoit să-şi cumpere un abonament la preţ întreg pentru că nu a putut sta cu orele la coadă.

De altfel, Alexandru Manda a scris şi pe Facebook că la începutul săptămânii precedente „la ora 11:30, la staţia Eroilor, coada era de 50-60 de persoane, iar la 17.00, la Piaţa Romană, rândul începea din afara gurii de metrou!”