Chirii tot mai mari în oraşele universitare. Cât trebuie să scoată anul acesta din buzunar un student

Cele mai căutate zone pentru chirii de către studenţii care vin din provincie să studieze în Bucureşti sunt Dristor, Grozăveşti-Politehnică, Unirii-Universitate, Timpuri Noi şi Eroilor, unde preţurile pornesc de la 230 de euro/lună. Pe de altă parte, studenţii care au intrat la buget se pot orienta către locurile din cămine care sunt mult mai ieftine: între 100 şi 350 de lei.

Potrivit statisticilor INS, anul trecut erau aproximativ 128 de mii de studenţi în Capitală, cei mai mulţi dintre ei fiind din alte oraşe. Iar cum la cămine se pot caza doar studenţii care au intrat cu medie mare la buget sau cei care vin din medii vulnerabile, astfel că mulţi dintre tineri se orientează către închirierea unei garsoniere sau a unui apartament.

Cea mai căutată zonă este Dristor

Astfel, pe locul I se află Zona Dristor, unde costul chiriei pentru o garsonieră se situează între 230-240 de euro. Deşi nu se află în imediata vecinătate a niciunui pol universitar, zona este prima în top datorită nivelului chiriilor raportat la beneficii precum prezenţa a două magistrale de metrou diferite (M1 şi M3) ce conectează cartierul la toate punctele majore de interes din Bucureşti şi proximitatea faţă de două centre comerciale cu numeroase opţiuni de petrecere a timpului liber (ParkLake şi Bucureşti Mall). Pe locul II este poziţionată Zona Grozăveşti-Politehnica, unde pentru închirierea unei garsoniere studenţii trebuie să scoată din buzunar între 250 şi 290 de euro.

Este zona tradiţională a studenţilor din Bucureşti, unde se regăsesc şi cele două campusuri publice – Complexul Studenţesc Regie şi Complexul Studenţesc Leu. În zonă se află Universitatea Politehnică, Facultatea de Electronică & Telecomunicaţii, Facultatea de Psihologie şi Facultatea de Jurnalism.

Preţurile cele mai piperate sunt în Zona Unirii-Universitate-Romană

Pe poziţia a treia urmează Zona ultra-centrală Unirii-Universitate-Romană, unde chiriile sunt ceva mai mari: între 290-310 euro. Este zona ce reuneşte cele mai mari centre universitare: Universitatea Bucureşti cu cele 13 facultăţi având numeroase specializări (Litere, Drept, Filosofie, Istorie, Biologie, Chimie, Matematică, Fizică, Geografie etc) şi Academia de Studii Economice. Proximitatea faţă de Centrul Vechi, polul distracţiei din Capitală cu numeroase cafenele, restaurante şi cluburi, şi faţă de Parcul Cişmigiu precum şi reţeaua bine pusă la punct de mijloace de transport în comun – trei staţii de metrou şi numeroase staţii de autobuze şi troleibuze – sunt prinicipalele beneficii.

Pe locul IV se află Zona Timpuri Noi, unde nivelul chiriilor pentru o garsonieră se situează între 280-300 euro. În zonă se află un pol al universităţilor private - Universitatea Dimtrie Cantemir, Nicolae Titulescu şi Titu Maiorescu, cererea venind aici din partea unor studenţi cu bugete lunare peste medie. Proximitatea faţă de Parcul Tineretului şi Centrul Vechi, precum şi recentele investiţii în proiecte comerciale conferă zonei o aură de exclusivism, acesta fiind şi motivul pentru care preţurile sunt mai piperate.

O altă zonă căutată este Eroilor – Ştirbei Vodă. Aici chiriile pentru o garsonieră sunt între 255-280 euro. Totodată, în această zonă regăsim Universitatea de Medicină şi Farmacie cu patru specializări (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi Moaşe & Asistenţă Medicală) şi Universitatea Naţională de Apărare. Prezenţa staţiei de metrou, proximitatea faţă de parcuri (Eroilor, Operei şi Cişmigiu), precum şi faţă de zona ultra-centrală sunt principalele beneficii ale acestei zone.



Care sunt cele mai căutate cămine din Capitală şi care sunt preţurile lor

Căminele din Campusul Grozăveşti sunt printre cele mai căutate de către studenţi. Pentru Căminul A1, unde ajung doar studenţii cu mediile cele mai mari, chiria este de 130 de lei/lună. Aici stau câte trei persoane într-o cameră cu baie, scrie Vice România . Pe când în celelalte patru cămine, unde preţul este de 120 de lei, sunt două băi mixte pe palier. La Căminele Kogălniceanu, situate în curtea Facultăţii de Drept, preţul este tot 120 de lei, dar internetul se achită separat. Aici camerele sunt cu două, trei sau patru paturi şi două băi pe fiecare palier. Şi cele două cămine din Complexul Theodor Pallady sunt la mare căutare. Aici preţurile sunt de aproximativ 130 de lei. Camerele sunt fie cu patru paturi, fie cu două. La rândul său, Complexul de cămine din Tei este unul dintre cele mai cunoscute din Bucureşti. Aici sunt 7 cămine, iar preţurile variază între 100 şi 350 de lei-în funcţie de câte locuri sunt în cameră.

Chiriile au crescut în toate marile oraşe universitare



TIMIŞOARA



Chiriile din Timişoara au fost crescute de proprietari cu două luni înaintea începerii anului universitar. Suma necesară pentru închirierea unei garsoniere a ajuns, în vara lui 2018, la 185-190 de euro pe lună, în creştere de la 171 de euro pe lună în urmă cu 12 luni. În zona Complex Studenţesc, o locuinţă cu o cameră, cu o suprafaţă de 17 metri pătraţi utili, este listată pe portalul Imobiliare.ro la un preţ de 125 de euro pe lună. În momentul de faţă, un apartament cu două camere poate fi închiriat, în medie, cu 300 de euro pe lună în Timişoara, faţă de o medie de 278 de euro pe lună anul trecut. Pretenţiile proprietarilor de locuinţe cu trei camere se situează acum la aproximativ 360 de euro pe lună, faţă de 327 de euro pe lună în 2016.



„Ne aflăm în cea mai fierbinte perioadă din an pentru piaţa chiriilor. Oferta e puţină, iar cererea atinge punctul maxim. Preţurile cresc aşadar cu pana la 20% faţă de perioadele normale din an, la care se adaugă şi o creştere organica a chiriilor, anuală, ca urmare a presiunii cererii. Sunt vizate în special apartamentele cu două camere şi garsonierele“, a declarat Daniel Crainic, reprezentant Imobiliare.ro.



CLUJ-NAPOCA



În medie, chiriile din Cluj-Napoca au crescut cu 10-15% faţă de aceeaşi perioadă din 2017. O garsonieră se poate închiria la Cluj cu sume care pornesc de la 200 de euro, dar pot ajunge până la 600-700 de euro, însă doar în cazuri excepţionale. Chiriile pentru apartamentele cu două camere pornesc de la 330-350 de euro şi depăşesc frecvent 500 de euro, tot în funcţie de zone şi de gradul de confort.



„Preţurile oscilează la Cluj în funcţie de confort şi de zone. Procentual, chiriile au crescut cu circa 15% faţă de anul trecut. Cele mai căutate zone sunt cartierele Gheorgheni, Mărăşti şi Zorilor, acolo unde se află şi sediile unor facultăţi. Plus zona centrală, desigur. La garsoniere, chiriile pornesc de la 200 de euro, pentru garsonierele confort II, care au suprafeţe între 22 şi 25 de metri pătraţi. O garsonieră confort I porneşte de la 250-300 de euro, însă în unele zone tot să fie mult mai scumpe. În ce priveşte apartamentele cu două camere, noi am închiriat de curând unul cu 330 de euro, dar acesta era situat într-o zonă îndepărtată din Mănăştur, un cartier care nu este foarte căutat. În schimb, în Mărăşti, Gheorgheni sau Zorilor aceste apartamente pornesc de la 400 de euro“, spune Mihail Patrinichi, administrator la agenţia imobiliară Student Mob.



Potrivit spuselor sale, chiriile pentru apartamentele cu trei camere pleacă de la 450 de euro şi pot ajunge la sume mult mai mari. „În zona centrală, de exemplu, sunt foarte mulţi studenţi străini care îşi permit să suporte chirii foarte mari. Ei îşi caută de regulă în centru, cât mai aproape de facultăţi. Am închiriat de curând o cameră cu 400 de euro unui neamţ, în cartierul Zorilor, aproape de centru şi de sediile Universităţii de Medicină“, a explicat Patrinichi.



ORADEA



Chiriile au crescut şi în Oradea. Garsonierele sunt închiriate cu sume care pornesc de la 150 de euro şi pot ajunge până la 300, în funcţie de zonă şi de utilităţile asigurate. Cei care aleg o chirie într-un apartament de două camere vor scoate din buzunar cel puţin 200 de euro. Pretenţioşii vor plăti mai mult de atât. Chiria pentru apartament într-unul din blocurile noi oscilează între 300 şi 400 de euro. Chiriile din Centrul Civic sau cartiere precum Decebal şi Nufărul sunt cele mai ridicate.



„În Oradea e greu să dăm cifre exacte, pentru că trebuie făcută diferenţa între chiriile din blocurile noi şi cele vechi, precum şi între zone. Plus că depinde şi de perioada în care sunt ele închiriate. Garsonierele, spre exemplu, sunt date în chirie pentru 150-300 de euro, iar apartamentele cu două camera, între 200 şi 400 de euro. Există şi cazuri deosebite, când studenţii pot să-şi găsească o chirie la preţuri ceva mai mici, aşa cum există şi unele situaţii în care pretenţiile proprietarilor sunt mai mari“, susţine Giuffrida Antonino, administratorul agenţiei imobiliare Gaminvest



CRAIOVA



Începerea anului universitar a influenţat piaţa chiriilor din Craiova. Garsonierele se închiriază la preţuri aproape egale cu cele ale apartamentelor cu două camere. Este perioada anului în care cererea pentru astfel de locuinţe creşte cel mai mult.



Specialiştii din domeniul imobiliar spun că pentru garsoniere se cer preţuri cuprinse între 120 şi 230 de euro, iar dacă imobilele sunt în apropiere de centrul universitar, pot ajunge şi la 250 de euro. „Tarifele de închiriere a garsonierelor au crescut ca de obicei în această perioadă cu circa 15 la sută faţă de anul trecut. Chiria pentru o garsonieră, mai ales dacă este în centrul oraşului, este aproape cât cea pentru două camere. Proprietarii de garsoniere măresc de fiecare dată chiriile pentru că ştiu că oferta este destul de mică pe piaţă. Nu prea mai sunt scoase garsoniere la închiriat. Studenţii preferă garsonierele şi pentru că pe timpul iernii cheltuielile cu întreţinerea lor sunt mai mici decât la un apartament“, a declarat Marian Condescu, agent imobiliar. La apartamentele cu două camere, chiriile ajung la 250 - 300 de euro pe lună în zona centrală, iar în zonele limitrofe, respectiv în alte cartiere, chiriile pot coborî până la 180 de euro pe lună, în cazul contractelor de închiriere care s-au încheiat în această toamnă. Persoanelor care au închiriat dinainte apartamente sau garsoniere şi au un contract ferm pe o anumită perioadă nu li se scumpeşte chiria pe parcursul derulării contractului. La expirarea acelui contract, tariful de închiriere depinde de negocierea cu proprietarul locuinţei.



CONSTANŢA



Mariana Gagu, agent imobiliar, spune că închirierea unei garsoniere „în zonele pe care le preferă studenţii, Campus, Tomis Nord, Tomis 3, Spital, Tomis 1, porneşte de la 200 de euro. La acest preţ să nu vă aşteptaţi la lux, sunt garsoniere modeste. Apartamentele cu 2 camere pornesc de la 250 de euro şi ajung chiar şi la 350-400 de euro lunar. Depinde de amenajările, dotările interioare, zonă etaj şi altele“.



Chiria unui apartament cu trei camere este cuprinsă între 350-450 de euro lunar. „Sunt câteva vile în oraş amenajate cu camere pentru studenţi, cu grup sanitar şi bucătărie comună. Preţul este de 100-120 de euro, lunar, de student. În acest caz, chiriaşul va împărţi camera cu un alt coleg”, mai spune Mariana Gagu. Cu aproximativ 800 de lei lunar un student se poate caza din luna octombrie şi în hoteluri din staţiunea Mamaia care funcţionează în extra-sezon în regim de cămine studenţeşti. Preţurile diferă în funcţie de cameră (single, dublă sau apartament), precum şi de existenţa sau nu a unui balcon.

Hoteluri din staţiunea Mamaia funcţionează în regim de cămine studenţeşti în schimbul a 800 de lei lunar.

IAŞI

Apartamentele cu 1-2 camere, cele mai căutate de tinerii studenţi care vor să locuiască singuri, au preţuri de la 250 de euro la 300-400 de euro, pentru cele din cartierele aflate departe de centru, precum Tătăraşi sau CUG. Chiar şi în cartierul Dacia, unul dintre cele mai sărace din Iaşi, chiria pentru un apartament cu trei camere ajunge la 300 de euro.



Chiriile în zonele centrale ajung şi la 750 de euro sau 600 de euro pentru apartamente cu 2-3 camere, din zona Palas. La aceste sume se adaugă şi garanţia, care este, de obicei, contravaloarea unei luni sau două de chirie. „Preţurile au crescut pentru că apartamentele în zonele bune se găsesc greu. De obicei, stundenţii păstrează peste vară apartamentele plătind o parte din chirie şi evită să reia căutările în toamnă şi costurile cu garanţia“, a explicat un agent imobiliar din Iaşi.



SIBIU



În medie, studenţii vor achita pentru un apartament cu două camere peste 20 şi chiar 30 de euro mai mult, în comparaţie cu anul trecut. Zonele cele mai căutate de către studenţii din Sibiu sunt concentrate în jurul facultăţilor unde au ales să studieze. „De mare interes sunt imobilele din zonele centrale ale Sibiului, precum Centrul Istoric, Mihai Viteazu, Milea, Calea Dumbrăvii, Ştrand. Aici creşterea preţurilor s-a simţit prima dată, însă proporţional au crescut şi restul zonelor. Preţul mediu cerut pentru o lună pentru un apartament cu 2 camere, cu anul de construcţie 1980 – 2000 a crescut spectaculos, cu aproximativ 18 euro în doar în ultimul trimestru din 2018 şi este cu aproximativ 50 de euro mai mare faţă de acum 3 ani respectiv de la 200 euro la 250 euro“, spune Lucian Oana, de la Taboo Imobiliare:



Studenţii care se mulţumesc cu o garsonieră ar urma să scoată din buzunare de la 200 de euro până la 280 de euro. Acestea au locaţii centrale, unele în centrul istoric, şi sunt dotate cu toate cele necesare. De exemplu o garsonieră cu suprafaţa locuibilă de 28 de metri pătraţi, în centrul istoric, pe strada Arhivelor se dă în chirie cu 280 de euro lunar. Cu 200 de euro lunar puteţi să vă mutaţi într-o garsonieră la casă, aflată în zona centrală, dotată cu toate cele necesare pentru un trai decent. Aveţi acces şi la o mică terasă. Dacă nu vă deranjează să vă mutaţi la periferie, atunci vă scoateţi cu un preţ lunar între 150 şi 180 de euro pentru o garsonieră, însă ofertele de acest fel sunt mai puţine. Mai ieftin vă costă şi dacă decideţi să împărţiţi apartamentul cu un chiriaş sau cu mai mulţi. O cameră într-un apartament se dă în chirie cu aproximativ 130 de euro lunar. Pentru un apartament cu două camere - un dormitor şi living – trebuie să scoateţi din buzunare de la 250 de euro, până la 650 de euro, în funcţie de amplasare. Un apartament micuţ, dar luminos şi amenajat cu bun gust, amplasat în zona Valea Aurie vă costă 250 de euro.

GALAŢI



În zona centrală (Mazepa, Centru), un apartament cu două camere se închiriază cu aproximativ 250 de euro minim pe lună (de obicei, nu prea are îmbunătăţiri) şi cu 350 de euro în medie. Pentru un apartament cu o cameră în zona Siderurgiştilor, studenţii trebuie să scoată din buzunar aproximativ 180-200 de euro. Un apartament cu trei camere în zona centrală poate ajunge şi la 500 de euro, media chiriilor fiind de 450 de euro. O garsonieră în zona Ţiglina îl poate ajunge pe un student undeva la 150 de euro. Cele mai ieftine chirii sunt în cartierul Aviaţiei (Micro 38, Micro 39, Micro 40), unde chiriile variază între 400 şi 500 de lei.