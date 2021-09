Care sunt universităţile din Bucureşti care vor începe cursurile în format hibrid

Cursurile la Universitatea din Bucureşti vor începe într-o formulă „mixtă” aleasă de către Consiliile facultăţilor, potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei de învăţământ superior, Mirabela Amarandei.



„Vorbim de un maxim de 50 de studenţi per grupă, aşa cum a fost recomandarea Senatului UB. Pe de altă parte, se remarcă şi facultăţi care urmărind interesul educaţional au ales varianta prezenţei în sala de curs sau laborator. Discutăm de facultăţile de ştiinţe - Fizică, Biologie, Chimie, care au ales fie varianta prezenţei fizice, fie varianta preponderent a prezenţei fizice. Deci o variantă hibridă. Nu în ultimul rând, sunt şi facultăţi care au decis cursuri susţinute online. Discutăm aici de Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi Străine, spre exemplu”, a declarat, pentru Agerpres, Amarandei.



Potrivit acesteia, vor fi respectate toate condiţiile sanitare, astfel încât sănătatea membrilor comunităţii academice să fie protejată.



Rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti, Mihnea Costoiu, a precizat că anul acesta se intenţionează să se înceapă cursurile în sistem hibrid.

„Activitatea practică - seminarii, laboratoare, proiecte - se va desfăşura în regim obişnuit cu prezenţa fizică a studenţilor în campusul universităţii. Sperăm să putem să desfăşurăm acest mod de lucru pe tot parcursul anului universitar", a spus Costoiu.



Şi studenţii Academiei de Studii Economice vor începe noul an universitar în sistem mixt.



„Vom face un sistem mixt. Am programat de aşa natură încât grupele să fie sub 25 de studenţi. Cu 45 de zile înainte de începerea sesiunii vom avea o procedură de examinare în funcţie de evoluţia pandemiei”, a declarat rectorul ASE, Nicolae Istudor.



Hotărârea Senatului UMF „Carol Davila”, adoptată cu majoritate de voturi, este de a desfăşura cursurile cu prezenţă fizică, a informat conducerea universităţii.



„Decizia a fost luată luând în considerare procentul ridicat de cadre didactice şi de studenţi medicinişti vaccinaţi şi situaţia epidemiologică actuală. În acest scop, se lucrează pentru implementarea prevederilor Ordinului nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, ordin comun emis de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii", a afirmat sursa citată.



Senatul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative - SNSPA a hotărât ca toate activităţile didactice aferente semestrului I al anului universitar 2021-2022 să se desfăşoare online.