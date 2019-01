Andronescu, despre plagiat: Dezavuez această practică; prin legislaţia pe care o vom promova trebuie să întărim exigenţa universităţilor

”Pentru că doamnei Deca (Ligia Deca, consilier prezidenţial Departamentul Educaţie şi Cercetare – n.r) i s-a pus astăzi o întrebare despre plagiat şi pentru că eu am avut anterior o exprimare poate nu suficient de clară, vreau să spun răspicat: dezavuez această practică. Nu am suficiente pârghii, dar prin legislaţia pe care o vom promova trebuie să întărim exigenţa universităţilor pentru că acolo sunt toate pârghiile şi sper să nu mai avem asemenea cazuri deloc în sistemul de învăţământ pentru că, fără îndoială, este o practică nefericită”, a spus, joi seară, ministrul Educaţiei.Consilierul prezidenţial Ligia Deca a fost întrebată, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, ce părere are despre declaraţia Ecaterinei Andronescu potrivit căreia plagiatul reprezintă o problemă minoră pentru învăţământul din ţara noastră.“Întrebarea referitoare la declaraţiile doamnei Andronescu vizavi de fenomenul plagiatului nu este chiar în linia întrebărilor pe care am afirmat că le voi prelua, însă, personal cred că nicio problemă nu poate fi remediată fără să acceptăm efectele ei negative pe de-a întregul”, a afirmat consilierul prezidenţial.Ligia Deca a menţionat că, în legătură cu noua lege a Educaţiei, atunci când va exista o structură a acesteia, va exista o discuţie cu ministrul Ecaterina Andronescu.Ecaterina Andronescu a declarat, într-un interviu pentru Hotnews, că plagiatul este o problemă minoră a învăţământului din România.”În legătură cu componenta aceasta, care este minoră, dar care face atât de mult rău, cea legată de plagiat, după opinia mea trebuie să crească exigenţa în universitate. Doctorandul acolo se pregăteşte. Acolo îşi dă examenele, acolo îşi face referatele, are o comisie de îndrumare, are apoi comisia care analizează teza, teza trece rin comisie, este publică, cei care vin la teză pot să pună întrebări. Deci cred că trebuie să crească reponsabilitatea universităţii în aşa fel încât asemenea situaţii să nu se mai întâlnească şi să fie legate de tezele de doctorat”, a afirmat ministrul Educaţiei.Ecaterina Andronescu a mai spus că, din 10.000 de doctoranzi, sunt câteva lucrări în care a apărut plagiatul.În legătură cu faptul că doar acelea au fost verificate, ministrul a replicat: ”Nici nu putem să ne bănuim că toţi suntem hoţi în ţara aceasta. Nu se poate aşa ceva. Am avut profesori, profesorul l-a urmărit, comisia se îndrumare, ce au făcut toţi aceştia? Nu-i normal să avem o poliţie la minister care să sesizeze prea târziu după ce fapta a fost comisă. Lucrurile trebuie să se deruleze corect în timpul constituirii şcolii doctorale”.