„Oferim tinerilor care doresc o diplomă universitară britanică în domeniul maritim sau în IT şansa de a studia anul I în România, urmând ca în anii superiori să studieze în Anglia, de unde obţin diploma de licenţă, respectiv brevetul de ofiţer. În anul 2016 am obţinut franşiza pentru anul I de studii din partea Tyne Coast College, cel mai vechi colegiu naval de marină comercială al Angliei, pentru două programe de ofiţeri, navigaţie şi electromecanică navală. Recent am obţinut o franşiză similară din partea Universităţii Bedfordshire, pentru 6 programe de inginer în computere şi IT. Ambele franşize ne dau dreptul de a pregăti studenţii români în anul I în România, cu o taxă mult redusă şi costuri de cazare şi masă evident mult mai mici.”

Este o noutate absolută nu doar în România, ci în Europa, Colegiul Nautic Român fiind singura entitate europeană acceptată oficial de sistemul britanic într-un parteneriat atât de avansat. În anul I cursurile se ţin în limba engleză, după manuale britanice, respectând rigoarea impusă de procedurile sistemul de educaţie din Anglia, unul din cele mai performante din lume. Mai aflăm că cei care vor să ajungă ofiţer de marină cu brevet britanic fac anul 2 în colegiul Tyne Coast College, după care beneficiază de 12 luni de practică îmbarcată, la bordul navelor, unde câştigă deja primii lor bani.

„Pentru programele de marină am fost auditaţi de către Autoritatea Maritimă a Angliei în perioada 18-20 iunie 2018, fiind astfel prima şcoală de marină din România care funcţionează sub monitorizarea autorităţii engleze”, ne-a declarat Stelian Cojocaru. Mai aflăm şi faptul că prima serie de studenţi-marinari români au încheiat recent cu succes studiile în Anglia şi se pregătesc să plece pe mare, în voiajele de practică.

Programele de inginer în computere şi IT reprezintă o alternativă la fel de atractivă pentru români. Directorul Colegiului Nautic Român ne-a mai precizat că „Universitatea Bedfordshire a deschis pentru România 6 specializări, între care se remarcă cele de Inteligenţă Artificială, Robotică şi Criminalistică Informatică, pentru care se asigură o angajabilitate de aproape 100% pe piaţa britanică. Dacă monitorizarea anului I are rezultate bune, avem speranţa că ni se va permite să facem în România şi anul al II-lea.”

Tinerii care se orientează spre aceste două meserii extrem de atractive trebuie să ştie că Universitatea Bedfordshire şi Tyne Coast College garantează acordarea unui împrumut care să acopere taxa anilor de studii din Anglia. „Avantajul major al acestei oferte este că studenţii studiază o parte din programul universitar britanic la ei acasă, respectând reţeta calităţii engleze, recunoscută în toată lumea. Programele de ofiţeri de marină au durata de 2 ani iar cele de inginer IT de 3 ani. Cine doreşte să afle tote detaliile este invitat pe pagina noastră web www.nauticalcollege.org” , a mai adăugat Stelian Cojocaru.