VIDEO Sportivii vorbesc cu liceenii bucureşteni despre droguri: Nu eşti mai tare dacă eşti consumator de droguri, ci viaţa ţi se sfârşeşte mult mai repede

”Dacă ne uităm pe statisticile europene şi cele din România, în ultimii ani există o tendinţă de creştere a consumului de droguri în rândul tinerilor. Vârsta de la care începe prima încercare şi o vârstă foarte mică, este cea de 13 ani. Cred că este nevoie de un efort în plus să conştientizăm copii, adolescenţii că nu e bine să se lase pradă acestui consum de droguri pentru că dependenţa de ele pot distruge o carieră, o viaţă”, a declarat Camelia Spătaru, fondatoarea campaniei „Drogurile distrug. Incet, dar sigur. Stai departe!"

"Am citit în cartea lui Andre Agassi, în care a recunoscut că a consumat substanţe narcotice. Mai ştiu cazuri din ciclism, din box, de sportivi care au consumat şi au fost foarte aproape de a-şi pierde viaţa. După cum vedeţi este tragic. Eu nu am avut ocazia să am de-a face cu persoane care consumă droguri sau să mă alătur unor astfel de anturaje. Prefer să stau departe, niciodată nu am fost tentată, pentru că ştiu că sunt foarte nocive şi provoacă rău organismului. Sper ca şi copiii să nu se apuce. Nu eşti mai tare dacă eşti consumator de droguri, ci dimpotrivă, viaţa ţi se sfârşeşte mult mai repede şi cariera. Sunt din ce în ce mai puţine porţi deschise pentru viitorul tău", a fost mesajul Mihaelei Buzărnescu pentru copii.

Schiorul Ionel Achiriloaie a explicat, de asemenea, de ce s-a alăturat acestei campanii: ”Sportul este un lucru către ar trebui să se îndrepte mai mulţi copii din ziua de astăzi, iar acest lucru, combinat cu faptul că încercăm să le explicăm, cât de bine putem, că drogurile nu sunt sănătoase, nu sunt bune şi nu ieşi bine dacă eşti consumator de droguri, sunt două chestiuni importante. Faptul că suntem aici să reuşim măcar un procent mic, dacă nu mare, dacă nu toşi, să îndreptăm spre o viaţă sănătoasă.”

Luptătorul Benny Adegbuyi s-a arătat încântat să aibă ocazia să-i poată influenţa pe copii să aleagă o viaţă sportivă în detrimentul consumului de droguri.

"Eu încerc să inspir oamenii să se îndrepte către sport, pentru a avea o viaţă mai bună şi mai sănătoasă. Am avut foarte mulţi cunoscuţi şi prieteni care au avut probleme cu drogurile pentru că în ziua de astăzi pur şi simplu ne înconjoară acest fenomen şi am văzut că nu te duce niciunde, nu te ajută, şi de aceea sunt aici să îi îndreptăm pe copii către o viaţă sportivă, nu cu droguri şi băutură. De fiecare dată când intru într-o şcoală îmi aduc aminte de anii copilăriei fără griji", a afirmat Adegbuyi.

