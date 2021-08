Sorin Cîmpeanu: Situaţia este destul de rea în România VIDEO

Guvernul ar putea adopta în data de 10 septembrie un proiect de Hotărâre de Guvern care va conţine programul de implementare a proiectului România Educată, a anunţat joi ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu. Una dintre măsuri vizează schimbarea finanţării sistemului de învăţământ preuniversitar. Ministrul susţine că finanţarea per capita şi-a atins limitele, în condiţiile în care sunt situaţii în rural unde sunt clase cu puţini elevi şi finanţarea este practic de 4-5 ori mai mică decât în urban.

Premierul Florin Cîţu a declarat joi la prima întâlnire a Comitetului interministerial pentru implementarea proiectului România Educată, care reprezintă strategia de ţară în Educaţie până în 2030, va avea finanţări adecvate din surse multiple. „România Educată e în PNRR, şi anunţ şi pe această cale că PNRR va fi aprobat la finalul lunii septembrie, suntem in grafic cu PNRR”, scrie hotnews.ro.

În cadrul întâlnirii, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat primele măsuri concrete care se vor lua în perioada următoare. Acesta a spus că şi-a asumat prezentarea în Guvern la data de 10 septembrie a unui proiect de Hotărâre cu programul de implementare a proiectului România Educată. Cîmpeanu a spus că acest act va conţine 10 capitole cu implicarea fiecărui minister, unul dintre acestea fiind cel referitor la finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar.

„Având în vedere că finanţarea per capita a fost foarte bună, dar şi-a arătat limitele, una din propunerile pe care mi le asum va fi combinarea sistemului de finanţare per elev cu sistemul de finanţare per formaţiune. Pentru că sunt situaţii mai ales în mediul rural, sunt clase cu 5,6,7 8 elevi, pentru că nu sunt mai mulţi, şi beneficiind de finanţare per capita, sigur că finanţarea pentru acei copii va fi de 4-5 ori mai mică decât finanţarea dintr-o şcoală din mediul urban. Ori noi trebuie să plătim profesorii cel puţin la fel, cel puţin de mulţi şi pentru, vrem noi, aceeaşi calitate. Asta nu se poate cu o finanţare de 4-5 ori mai mică. Şi atunci să definim foarte clar şi foarte înţelept, să prevenim abuzuri, în această combinaţie de finanţare între finanţare per elev şi finanţare per formaţiune acolo unde este nevoie. Sigur că toate astea sunt sub imperativul echităţii şi calităţii în educaţie şi răspunde şi provocării de coborâre a nr celor care abandoneazăă şcoala.", a declarat Sorin Cîmpeanu.