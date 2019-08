Sindicaliştii din învăţământ solicită Ministerului de Finanţe să nu taie bani de la Educaţie şi ameninţă cu proteste

„Facem observaţia cǎ judeţul Iaşi mai are de primit sume importante pentru plata sentinţelor care vizeazǎ dobȃnzile legale. Este inadmisibil sǎ fie tǎiaţi bani de la educaţie pentru a fi plǎtite pensii speciale sau pentru a fi achitatǎ taxa de mediu. Precizǎm faptul cǎ angajaţii din învǎţǎmȃnt aşteaptǎ de 5 – 6 ani plata hotǎrȃrilor judecǎtoreşti privind dobȃnzile legale”, se arată în comunicatul remis de către USLIP Iaşi, pentru „Adevărul”.

Reprezentanţii USLIP Iaşi atenţionează Ministerul de Finanţe, cȃt şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cǎ în cazul în care vor fi afectate drepturile bǎneşti ale angajaţilor din învǎţǎmȃntul preuniversitar ieşean, vor recurge la toate mijloacele prevǎzute de lege, inclusiv la proteste.

„Solicitǎm Guvernului Romȃniei, doamnei Prim-Ministru Viorica Dǎncilǎ şi Preşedintelui Romȃniei – domnul Klaus Iohannis sǎ intervinǎ în limitele conferite de lege pentru a preveni dezastrul financiar care se prefigureazǎ în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale”, se mai arată în comunicatul USLIP Iaşi.

Rectificarea bugetară nu presupune tăieri de fonduri de la ministere, precum Transporturi, Sănătate sau Educaţie, iar miniştrii au obligaţia să cheltuie banii alocaţi, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. „Nu s-au tăiat bani nici la transporturi, nici la sănătate, nici la educaţie, cum vă spuneam, şi atunci ce a rămas acolo ca şi sume noii colegi sunt obligaţi să le ducă la bun sfârşit, să le cheltuie pe ceea ce s-a stabilit", a declarat Eugen Teodorovici.

El a explicat în cazul Ministerului Educaţiei de unde provine reducerea de fonduri care apare la rectificarea bugetară. „Nu se taie nimic la educaţie. E 1,02 miliarde de lei, dacă nu mă înşel, suma şi vă spun de unde vine această sumă pentru ca măcar cei care au spus până acum să mai citească puţin înainte să mai facă astfel de comentarii. Sunt 400 de milioane de lei, dacă nu mă înşel, la partea de salarii, pentru că s-a făcut o supraestimare la început de an şi dacă o să discutaţi cu toţi cei din sindicate, că poate pe dânşii îi credeţi, o să vedeţi că sumele sunt suficiente până la finalul acestui an. Deci, nu până la a doua rectificare, ci până la final de an. Mai departe, este un proiect de 450 de milioane de lei, dacă nu mă înşel, legat de acel program sau măsură cu ghiozdanele, rechizitele”, a mai spus Teodorovici.