Simularea de la BAC a început cu un boicot. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii care nu au ales #foaiagoală

Simularea pentru „examenul maturităţii” a început ieri pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a, cu proba la Limba şi Literatura Română. Mulţi dintre tineri însă au preferat să nu rezolve cerinţele alăturându-se astfel protestului „dăm #foaiagoală” organizat de Consiliul Naţional al Elevilor.

Pentru cei care au ales însă trateze simularea ca pe un examen real, subiectele nu ar fi trebuit să le pună probleme. „S-a păstrat obişnuinţa de a merge pe un subiect de sinteză privind relaţia dintre două personaje, la Uman, iar la Real se preferă varianta cu un singur personaj, ca şi în anii trecuţi”, spune profesoara de Română, Ruxandra Achim, de la Colegiul Naţional I.L. Caragiale.

În ceea ce îi priveşte pe elevii de clasa a XII-a de la profilul Uman, aceştia au primit o poezie de Tudor Arghezi şi au avut de redactat un eseu în care să prezinte relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic studiat. Şi elevii de clasa a XII-a, la profilul real, au avut un eseu asemănător.

Elevii de clasa a XI-a au primit un text din Ioan Slavici şi au avut de redactat un eseu în care să prezinte particularităţie de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată. „Elevii preferă eseurile pe roman. Raportarea şi la Uman şi la profilul Real era la un roman interbelic studiat. În ambele variante, elevii aveau opţiuni, având de ales între autorii de romane, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Mihail Sadoveanu şi George Călinescu”, a spus Achim.

Subiectele au urmărit capacitatea de atenţie, exprimare şi sinteză a elevilor. La subiectul I de la clasa a XII-a era necesară o lectură atentă a textului, pentru a răspunde corect la întrebări. Textul de Tudor Arghezi trebuia citit de câteva ori pentru a putea fi înţeles. Existau mai multe posibilităţi de interpretare, dar elevii puteau înţelege tonul textului şi limbajul metaforic folosit. Atenţie, însă la formulare. Chiar dacă, să zicem, conţinutul este corect, acesta trebuie formulat în aşa fel încât să respecte claritatea în exprimare şi să existe o logică a înlănţuirii ideilor exprimate”, conchide Achim.

Simulare cu surprize: protestul #foaiagoală

Simularea nu a fost lipsită de surprize, de data aceasta din partea elevilor. Mulţi au aderat la protestul #foaiagoală, iniţiat de Consiliul Naţional al Elevilor (CNE).

„Protestul #foaiagoală are legătură cu întregul sistem de învăţământ, iar dezideratul celor care ni se alătură este reformarea reală a modului în care este organizat şi funcţionează acesta. Dimineaţă am primit mesaje de la 30 de licee iar din ce ştim noi, ar fi vorba mai despre câteva mii de elevi care au dat foaia goală în semn de protest astăzi. Mulţi dintre profesorii din ţară ne susţin” a spus Preşedintele CNE, Petru Apostoaia pentru „Adevărul”. Întrebat despre cum s-a descurcat el la simulare, preşedintele CNE a spus că a ales să nu rezolve subiectele, în semn de protest. „Am scris cinci pagini despre problemele sistemului de educaţie. Educaţia ne arată cum va fi societatea, iar societatea ne arată cum va fi clasa politică. Dar clasa politică hotărăşte cum este educaţia. Vorbim despre un cerc vicios şi asta trebuie să se schimbe”, a declarat Apostoaia.

„Rezultatele elevilor nu se îmbunătăţesc doar făcând subiectele de examen mai uşoare, aşa cum vrea doamna ministru, Andronescu. E penibil”, a mai adăugat acesta.

Protestul elevilor, susţinut şi de profesori

Elevii au primit susţinere, dar şi cuvinte de laudă pentru demersul lor. Un mesaj primit de preşedintele CNE şi trimis către „Adevărul” arată că şi profesorii sunt nemulţumiţi de felul în care Ministerul Educaţiei gestionează schimbările din sistemul de învăţământ.

„Sunt profesor la un liceu de elită, autor de manual şcolar, şi sustin actiunea #foaia goală. Ştiu că este inutil. Muncim degeaba. Atunci testele, tezele la ce folosesc? Cel mult am putea sa dăm o simulare în locul tezei. Să ştim că are valoare şi elevii sunt mai motivaţi. La clasa a VIII-a, elevii au acuzat că nu au ajuns să exerseze completiva directă, dar li s-a cerut la simulare. Deci, acţiunea este haotică! Cereţi un studiu, anume cu cât au crescut rezultatele la examen datorită simulărilor? Doamna ministru e ca Făt-Frumos. Visează şi înfăptuieşte, dar fără un studiu, fără pilotare pe un eşantion. Felicitări pentru curajul de a fi eficienţi şi a schimba situaţia şi mentalitatea în această ţară! Am încredere că noua generaţie va genera o Românie mai bună şi...mai educată. Eficient”, explică dascălii.

Din ce în ce mai mulţi elevi îşi declară nemulţumirea faţă de sistemul de învăţământ





Un elev de liceu a postat pe pagina personală un mesaj pentru toţi elevii care susţin săptămâna aceasta simularea la BAC, referitor la rolul didactic al simulărilor.

„Uit de protestul #foaiagoală, măcar pentru câteva secunde, ca să scriu, în general, despre simulare. Ce trebuie să ştii tu, elevule, este simplu: notele nu-ţi pot fi trecute, decât la cererea scrisă a ta sau a părinţilor tăi. Zilele astea am citit atât de multe mesaje despre cadre didactice care fac din simulările astea un Dumnezeu al cărui scop este, dacă eşti bun, să te răsplătească, iar în cazul în care eşti rău (adică „nu ai învăţat”) să te pedepsească. Şi, în ambele cazuri, mă refer la trecerea notei în catalog, indiferent de decizia elevului sau a părintelui său. Şi, desigur, asta vine cu „shaming” la şedinţele cu părinţii şi/sau în faţa clasei, specifice stilului românesc”, reclamă elevul Marian Ignat. Mă întreb, totuşi, cum inducem elevului plăcerea de a învăţa şi „mindsetul” că, de fapt, toată viaţa o să facă asta sub diferite forme? Dacă simulările ar trebui să fie, aşa cum se pretează a fi, un instrument care să-l ajute pe elev şi pe cadru didactic să vadă cât de pregătit este din punct de vedere academic, mă întreb ce se întâmplă cu toate tezele şi testele. Sau aş putea să mă întreb care este rolul venirii permanente la şcoală dacă profesorul de la clasă nu poate să identifice, în cele 3-4 ore pe săptămână, că elevii au goluri şi că trebuie îndrumaţi într-o direcţie care să-i ajute”, conchide Ignat.





„Ce rost au evaluările de la clasă şi de ce elevul trebuie să ştie din timp subiectele dacă tot există simulări? Elevul ar trebui să fie oricând pregătit. Elevilor le este frică de simulări şi de BAC. Nu trebuie să înţelegem bine subiectele care ”pică” la BAC, ci să avem cunoştinţe şi competenţe”, conchide Apostoaia.

Consiliul Elevilor transmite că elevii nu pot fi sancţionaţi dacă dau foaia goală la simulare.



Calendar probe simulare BAC





19 martie 2019 Simulare Limba şi literatura maternă – scris 20 martie 2019 Simulare Proba obligatorie a profilului

21 martie 2019 Simulare Proba la alegere a profilului şi specializării – se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a

29 martie Afişarea rezultatelor

