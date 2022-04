Simulare Evaluare Naţională. Profesor: Nici elevii care dau Bac-ul nu ar fi ştiut să rezolve cerinţele de la simularea pentru Evaluarea Naţională

Elevii de clasa a VIII-a au susţinut luni, 4 aprilie, prima probă scrisă la simularea examenului de Evaluare Naţională – proba de Limbă şi literatură română. Examenul a început la ora 9.00 şi au avut la dispoziţie două ore pentru a rezolva toate subiectele din broşura distribuită de minister.

Cezar Petrescu şi Francisc Munteanu

La primul subiect, elevilor li s-a cerut să rezolve cerinţe gramaticale şi de lingvistică pe baza a două texte la prima vedere – unul aparţinând lui Cezar Petrescu – „Dacia Felix” – şi al doilea semnat de Francisc Munteanu – „Oameni, fapte, amintiri”.





La punctul B, subpunctul 8, elevii au avut de scris un text argumentativ de 50-70 de cuvinte cu părerea lor despre următoarea întrebare: „Crezi că dialogul deschis cu profesorii îi îndepărtează sau îi apropie pe elevi de înţelegerea lecţiilor predate?”

Subiectul al II-lea cerea elevilor să alcătuiască în 150 de cuvinte o caracterizare a personajului domnul Preda din textul lui Cezar Petrescu, urmărind câteva repere, printre care numirea a două trăsături morale ale personajului şi corelarea unei valori personale cu una dintre valorile acestuia.

Roxana Popescu este profesor de Limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială „Maria Brindea” din comuna Pesac, judeţul Timiş. Aceasta spune că, faţă de subiectele date anul trecut, în acest an, cele de gramatică sunt mai multe. Şi nu doar atât. „Subiectul al II-lea este greu. Consider că depăşeşte nivelul mediu al unui elev. Au de făcut o caracterizare a unui personaj dintr-un text la prima vedere şi, în opinia mea, este un subiect mai greu decât primesc cei de la Bac. Pentru că liceenilor li se dă caracterizarea unui personaj, caracterizare pe au studiat-o la şcoală şi pe care ei o învaţă. Dar elevilor de clasa a VIII-a li s-a dat acum la simulare o caracterizare având în vedere o corelare a unei valori personale cu una dintre valorile personajului. Aici, elevii mei nu cred că se vor descurca. Pentru că rareori am făcut astfel de paralele între trăsăturile morale şi valorile personale ale unor personaje şi valorile lor personale, ale elevilor. Elevii de clasa a VIII-a sunt în preadolescenţă şi nici nu ştiu cât de bine au ei conturate valorile personale ca să poată intra în genul acesta de comparaţii. Dacă stau bine să mă gândesc, nu ştiu câţi adulţi au conturate valorile personale ca să le pună în paralel cu ale unui personaj despre care citesc la prima vedere. Cred că acest subiect va pune probleme tuturor elevilor”, a subliniat profesoara.





„Anul trecut s-a dat mai simplu şi mai puţin”

Cât priveşte partea de gramatică, adaugă profesoara, aceasta era accesibilă elevilor, dar „cu chichiţe”: „Părerea mea este că subiectele sunt un pic peste medie. Sau, mai corect spus, peste media cu care eu lucrez”.

Cu atât mai mult cu cât elevii de clasa a VIII-a care susţin acum simularea şi urmează să dea Evaluarea Naţională în vară vin după doi ani de pandemie, timp în care, cel puţin în clasa a VII-a, nu au făcut mai nimic la învăţământul online. „Timp să se mai recupereze ceva din materie până în vară nu mai este. În perioada învăţământului online, eu am avut elevi care nu au avut dispozitive şi am recurs la nişte fişe care nici nu ştiu cât au contat. Pe de altă parte, mi se pare inechitabil comparativ cu elevii de anul trecut. Nu mi se pare normal că anul acesta s-a ridicat gradul de dificultate. Anul trecut a fost mai simplu şi mai puţin”, a conchis profesoara.





Simularea Evaluării Naţionale continuă marţi, 5 aprilie, cu proba scrisă la Matematică, urmând că miercuri să fie susţinută ultima probă – Limba şi literatura maternă, pentru elevii care învaţă în limba minorităţilor naţionale.

Rezultatele vor fi cunoscute pe 14 aprilie.

Notele de la simulare nu se trec în catalog decât la cerere, rezultatele elevilor fiind discutate în cadrul şcolii cu profesorii şi părinţii.

Testare PISA, între 14 aprilie şi 30 mai

Peste 7.300 de elevi din 180 de şcoli vor participa la testarea computerizată PISA 2022. Aceasta este o evaluare standardizată care se adresează elevilor cu vârsta de 15 ani. PISA este abrevierea de la Programme for International Student Assessment şi este un studiu comparativ internaţional iniţiat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), cu scopul de a măsura dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor în trei domenii principale: lectură, matematică şi ştiinţe. Este pentru prima dată când România susţine acest test în sistem computerizat. Etapa de pretestare a avut loc în România între 4 mai şi 4 iunie 2021. Evaluarea PISA pune accent pe aplicarea cunoştinţelor elevilor în situaţii concrete de viaţă. Rezultatele PISA din 2018 au arătat că România a obţinut cel mai slab punctaj din ultimii 9 ani, cea mai mare cădere fiind la matematică.