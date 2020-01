Se taie hârtii şi la Ministerul Educaţiei

Debirocratizarea procesului didactic este în plină desfăşurare, prima acţiune vizată fiind „tăierea hârtiilor” inutile, care până acum erau obligatorii în activitatea didactică. Ministerul Educaţiei a anunţat ieri că o serie de măsuri încep deja să fie aplicate, acestea fiind menite să eficientizeze actul educaţional. Una dintre acestea îi vizează şi pe elevi, care nu vor mai susţine teste predictive, alegerea revenind fiecărui profesor în parte. Experţii în Educaţie salută demersul, însă se aşteaptă ca măsurile să nu fie implementate pe repede-nainte.

Concret, ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat că a trimis o înştiinţare inspectoratelor şcolare din ţară prin care anunţă începerea procesului debirocratizării. O măsură care îi vizează pe profesori şi copii deopotrivă este aceea că dascălii nu mai sunt obligaţi să-şi testeze elevii la începutul fiecărui an şcolar, ci doar atunci când vor considera necesar (de exemplu, în cazul în care un dascăl preia o nouă clasă de elevi, la începutul unui ciclu şcolar). În plus, prin măsurile dispuse de către ministru, profesorii nu vor mai fi obligaţi să facă procese-verbale pentru orice activitate, se va digitaliza raportarea datelor către alte instituţii şi se va simplifica modul în care este administrată clasa de către diriginte. În plus, ministrul anunţă că lucrează la schimbarea sau eliminarea mai multor acte normative, printre care: eliminarea portofoliului dirigintelui; simplificarea condicii de prezenţă; simplificarea documentelor necesare pentru excursiile şcolare/activităţile extraşcolare. „Profesorii vor avea mai mult timp să se preocupe de îmbunătăţirea conţinuturilor educaţionale şi a metodelor de predare, să conceapă aplicaţii inovative şi nu vor mai investi atât de mult timp şi energie în activităţi administrative”, consideră preşedinta Centrului pentru Politici Educaţionale, Daniela Alexe-Coteţ. La rândul său, expertul în Educaţie, Marian Staş consideră că este un lucru bun că se scoate obligativitatea testărilor iniţiale date elevilor, pentru a testa nivelul de cunoştinţe. „Evaluările copiilor trebuie să fie la latitudinea profesorilor, deci măsura este una bună. Dacă dascălii îi cunosc bine şi lucrează de mai multă vreme cu ei, atunci nu este necesar să le dea teste predictive”, explică specialistul.

Profesorii, „eliberaţi“ din chingile birocratice

O altă măsură adoptată de către minister este „aerisirea” portofoliului dirigintelui. „Acesta va conţine doar planificarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte, calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei şi fişele psihopedagogice ale elevilor din clasa respectiv”, explică ministerul. În ceea ce priveşte fişele psihopedagogice ale elevilor (problemele de învăţare, comportamentale), acestea nu ar trebui realizate de către diriginţi, ci de către consilieri şcolari, explică Staş. Din păcate, aici apare cercul vicios: din cauza deficitului de consilierii şcolari, diriginţii preiau această „pălărie” şi sarcină care nu au ce căuta în portofoliul lor, spune expertul.

Mai departe, este prevăzută simplificarea documentelor necesare pentru excursiile şcolare/activităţile extraşcolare. Dosarul necesar aprobării excursiilor era prea complicat, aşa că măsura este excelentă, spun specialiştii. „Mulţi dascăli ajunseseră să renunţe la a organiza excursii din cauza documentaţiei stufoase necesare, care era instituită doar să acopere o eventuală vinovăţie”, arată Staş. Apoi, în ceea ce priveşte măsura înlocuirii proceselor-verbale cu liste de prezenţă, aceasta face referire îndeosebi la procesele-verbale pe care profesorii le fac la şedinţele cu părinţii. Acestea nu pot fi înlocuite cu simple liste de prezenţă însă, decât dacă aceste vor conţine şi ordinea de zi, explică Staş, care arată că mulţi dascăli vor continua să facă aceste procese-verbale.

Staş arată că procesul de faţă este unul birocratic dinamic. „Cred că va rămâne un proces de management work-in-progres, cu corecţii necesare pe parcurs, unele documente poate vor fi scoase, iar altele, adăugate”, conchide expertul, care arată că, pe lângă birocratizare este nevoie şi de resursă umană în şcoli, mai ales în rândul consilierilor şcolari.