Salvaţi Copiii: peste 400 de apeluri şi sesizări la linia de consiliere ctrl_AJUTOR

Vara, manualele sunt lăsate deoparte iar de lecţii nu se mai vorbeşte până la reînceperea şcolii, în septembrie. Copiii au mai mult timp liber iar părinţii sunt mai generoşi în a le lăsa la îndemână gadget-urile.

Specialiştii Salvaţi Copiii România, din cadrul proiectului Ora de Net, sfătuiesc părinţii să profite de timpul petrecut de cei mici pe telefoanele mobile sau tablete, aplicaţii şi jocuri online. În felul acesta pot afla mai multe despre ce fac copiii lor pe internet.

Datele obţinute în cadrul proiectului arată că sunt numeroase situaţiile limită la care cei mici sunt expuşi, de cele mai multe ori existând o dificultate în a informa părinţii cu privire la ceea ce s-a întâmplat, bazată pe relaţia prealabilă existentă între părinte şi copil, precum şi pe calitatea conexiunii emoţionale dintre aceştia.

Linia de consiliere ctrl_AJUTOR:

În România, în decursul primului semestru din 2018, la linia de consiliere ctrl_AJUTOR au fost primite 425 de apeluri şi sesizări atât din partea copiilor, cât şi a adulţilor.

Printre problemele semnalate frecvent: lipsa abilităţilor tehnice (179) de a rezolva o situaţie, probleme ce ţin de confidenţialitatea datelor personale (51) şi ameninţările comerciale (46).

Contul de Facebook mi-a fost spart! Persoana respectivă se foloseşte de datele şi identitatea mea şi este foarte deranjant. Deja m-am certat cu nişte prieteni pentru că au crezut că le scriu lucruri urâte.

Tendinţe



Din analiza cazurilor primite la linia de consiliere şi informare ctrl_AJUTOR, observăm că mulţi tineri au abilităţi tehnice reduse şi, de aceea, se confruntă cu riscuri comerciale (costuri suplimentare sau ascunse ale aplicaţiilor, cumpărături online nesigure) şi sunt îngrijoraţi în privinţa confidenţialităţii datelor lor personale (conturi pierdute sau furate, date personale introduse pe situri nesigure, date personale furnizate străinilor în jocuri, îngrijorări legate de publicarea automată a locaţiei).



Totodată, comparativ cu anul precedent, observăm o creştere a cazurilor de sexting – acestea implică de cele mai multe ori şi o componentă de hărţuire şi şantaj a victimelor.



Exemple de cazuri ctrl_AJUTOR



„Salut! Contul de Facebook mi-a fost spart! Persoana respectivă se foloseşte de datele şi identitatea mea şi este foarte deranjant. Deja m-am certat cu nişte prieteni pentru că au crezut că le scriu lucruri urâte. Mi-e frică de ce ar mai putea face. Vă mulţumesc!” - Confidenţialitatea datelor personale



„Zilele trecute a avut loc un incident neplăcut pentru mine. Un tip mi-a scris pe un site de social media, iar apoi a început să îmi pună întrebări intime. Părea interesant aşa că i-am răspuns… pentru că ce se putea întâmpla. Dintr-o dată am văzut că a făcut un screenshot conversaţiei şi m-a ameninţat că va arăta tuturor: părinţilor, rudelor şi prietenilor mei. Pentru a nu face asta, mi-a cerut poze intime cu mine sau bani. Nu ştiu ce să fac, sunt foarte speriată şi disperată.” – Sexting/Sextortion



„Am folosit cardul tatălui meu pentru a cumpăra ceva într-un joc. Mi-a apărut un mesaj pe care nu l-am înţeles prea bine, dar cred că au fost luaţi mai mulţi bani decât trebuia. Cum pot să aflu? Ce pot să fac? Mi-e frică să-i spun tatălui meu, el nu mi-a dat voie să-i folosesc cardul.” – Riscuri/Ameninţări comerciale



„Zilele trecute am intrat pe un site cu desene animate mai deocheate. Am lăsat pagina deschisă şi mi-a apărut brusc un mesaj că poliţia mă urmăreşte şi că trebuie să plătesc o amendă. M-am speriat şi am închis laptopul. Ce fac acum? Este ceva adevărat? Cum stau departe de lucruri de genul ăsta?” – Abilităţi tehnice



Cum se poate apela ctrl_AJUTOR?



Linia de consiliere si informare ctrl_AJUTOR poate fi apelată prin următoarele modalităţi:

La numărul de telefon (L-V, între 10:00 – 17:00): 031 80 80 000

La adresa de email ajutor@oradenet.ro

Pe Facebook Messenger (L-V, între 10:00 – 17:00): www.facebook.com/SigurPeNet





Ce este ctrl_AJUTOR?

Având în vedere că proiectul Ora de Net vizează siguranţa online a copiilor şi tinerilor, începând cu luna mai a anului 2009 a devenit funcţională linia de informare şi consiliere ctrl_AJUTOR.



Scopul acestui serviciu este de a oferi informaţii, sfaturi, susţinere şi consiliere copiilor şi tinerilor atunci când aceştia se confruntă cu riscuri legate de utilizarea computerului, Internetului şi a telefonului mobil, dar şi părinţilor sau profesorilor acestora când ei identifică o situaţie de risc.



Fiecare copil are dreptul la siguranţă, chiar dacă este vorba despre viaţa reală sau despre mediul online. Este foarte important ca un copil să înţeleagă nu numai că există riscuri pe internet, ci că el are dreptul de a fi protejat împotriva acestor situaţii neplăcute şi că poate reacţiona la rândul său prin raportare.



“Cu cât există mai multe persoane care reacţionează la astfel de situaţii, care aplelează la ctrl_AJUTOR, cu atât aceste cazuri se vor identifica ca fiind o problemă şi astfel vom putea uşura munca celor care doresc să găsească soluţii şi să implementeze o legislaţie mai adecvată. Totodată, copiii trebuie să înţeleagă că nu există nicio ruşine în a cere ajutorul sau un sfat atunci când se află într-o situaţie nu tocmai plăcută.” – Ovidiu Măjina, coordonator al programului Ora de Net.



Linia de raportare esc_ABUZ



Numai în primul semestru al anului 2018, la linia de raportare a pornografiei infantile, esc_ABUZ a recepţionat 911 cazuri de conţinut online, dintre care 608 reprezentau imagini cu abuz sexual asupra copiilor, 552 dintre acestea fiind găzduite în România. 93% dintre victimele portretizate în fimuleţe au vârsta sub 10 ani.



Ce este esc_ABUZ?



Pentru a combate fenomenul imaginilor şi materialelor video care înfăţişează abuz sexual asupra copiilor, Organizaţia Salvaţi Copiii derulează proiectul Ora de Net (Safer Internet), în cadrul căruia funcţionează formularul de raportare esc_ABUZ (http://www.oradenet.salvaticopiii.ro/esc-abuz), unde utilizatorii de Internet pot raporta conţinutul ilegal.



Punctul de raportare operat de Salvaţi Copiii în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române are ca scop protejarea copiilor de conţinutul ilegal accesibil pe internet, combaterea pornografiei infantile şi a traficului de minori, prin înaintarea rapoartelor primite către autorităţile competente.



Există şi opţiuni de monitorizare tehnică şi supraveghere a activităţilor copiilor pe telefon, laptop sau tabletă, prin programe de control parental. Acestea permit înregistrarea aplicaţiilor folosite şi site-urilor vizitate de copii, precum şi blocarea anumitor site-uri sau cuvinte. O serie de soluţii şi ghiduri de instalare pot fi regăsite pe portalul Ora de Net (http://oradenet.salvaticopiii.ro/resurse/sedinta-cu-parintii). Specialiştii Salvaţi Copiii recomandă folosirea acestora pentru copiii preadolescenţi (12-13 ani), însoţite de discuţii deschise despre nevoile copiilor, deoarece supravegherea nu poate fi făcută exhaustiv şi de pe toate dispozitivele la care copilul poate avea acces ipotetic (ex: Telefonul unui prieten).