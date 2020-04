Reîncepe şcoala. Online. Principalele obstacole în calea încheierii anului şcolar

Pentru încheierea mediilor, cadrele didactice se bazează mai degrabă pe notele deja existente în catalog înainte ca epidemia să trimită pe toată lumea acasă. „În mod normal, mediile se pot încheia dacă ai o notă în plus faţă de numărul de ore de la clasă la materia respectivă. Adică, dacă am cinci ore de matematică pe săptămână, trebuie să am şase note ca să pot încheia media”, a explicat Eugenia Sandu, profesor la clasele primare şi şefa Sindicatului Liber din Învăţământ Sector 3 Bucureşti.

În intervenţiile publice, dată fiind starea de urgenţă, ministrul Educaţiei a declarat că de această dată mediile se vor putea încheia şi cu două note la fiecare materie. Potrivit Eugeniei Sandu, în învăţământul primar cadrele didactice aveau la momentul declarărării stării de urgenţă suficiente calificative date elevilor astfel încât mediile să poată fi încheiate fără probleme pentru aceştia.

Nici în învăţământul gimnazial şi liceal nu ar trebui să fie probleme din acest punct de vedere. Adevărata problemă vor fi însă tezele, care nu pot fi susţinute online. „Nu cred că am ajuns în situaţia în care să dăm teze online. În momentul de faţă, nu discutăm de condiţii egale pentru toţi elevii din această ţară, Dacă se investea 6% din PIB aşa cum prevede Legea Educaţiei, dacă se ofereau aceleaşi condiţii pentru orice elev din orice colţ al ţării, puteam discuta despre astfel de examene date online. Dar noi avem elevi care nu au acces la aşa ceva. Nu au legătură la internet, nu au dispozitive care să le permită să participe la predarea online. Avem cadre didactice care sunt într-o situaţie similară”, spune Marius Nistor, şeful Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”.





„Avem clase şi cu 38-40 de elevi”

Chiar dacă îşi doresc să revină la cursurile normale, profesorii se întreabă cum va arăta noua organizare. „E foarte greu să reiei cursurile cu 38-40 de elevi la clasă câţi sunt în învăţământul primar şi să şi respecţi normele de prevenţie a îmbolnăvirilor. Cum să-i ţii pe copii la distanţă de un metru şi jumătate când spaţii de separare nu există?”, a comentat Eugenia Sandu.

În alte ţări europene, cum este de exemplu Norvegia, grădiniţele au fost redeschise cu precauţii maxime însă, urmând ca, de săptămâna viitoare, să fie redeschise şi şcolile. Pentru a nu stimula îmbolnăvirile, autorităţile norvegiene au impus însă un număr de maximum trei copii pentru fiecare educator în parte, o igienă sporită a spaţiilor şi personală, menţinerea distanţei sociale, precum şi interdicţia de a se împărţi mâncarea, apa sau jucăriile.

În România, şcolile au fost închise pe 11 martie. Structura actualului an şcolar prevede o încheiere a cursurilor pe 12 iunie.