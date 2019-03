Proiectul pilot „Educaţie financiară pentru liceeni“ debutează la Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Capitală

Manualul de educaţie financiară pentru liceu este un instrument util ce dezvăluie tinerilor noţiuni de bază despre Banca Naţionala a României, sistemul bancar românesc, economisire, creditare, instrumente de plată, internet banking, carduri, comerţ electronic, buget, drepturile consumatorului de produse şi servicii financiare, informează forbes.ro

Proiectul pilot „Educatie Financiară pentru liceu” reprezintă o nouă etapă a Proiectului de implementare a Educaţiei financiare ca disciplină opţională derulat de APPE , care îşi propune să implice cadrele didactice, copiii şi părinţii acestora în activităţi de educaţie financiară, să contureze o imagine asupra modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a banilor şi asigurarea unei stabilităţi financiare personale.





În cei şase ani de derulare, s-au înscris în proiect peste 400.000 de elevi şi dascăli din Bucureşti şi din cele 41 de judeţe ale ţării.

„Prima carte de educaţie financiară pe care am scris-o în anul 2007 se numea <Banii pe înţelesul copiilor>. Am creat apoi acest proiect care cu ajutorul unor parteneri de nădejde s-a extins treptat, începând cu învăţământul primar, în anul 2013, învăţământul preşcolar în anul 2015 şi gimnazial în anul 2017. Acum suntem aproape de momentul în care putem spune că am reuşit să acoperim toate palierele de vârstă, de la preşcolari la elevii de liceu, copiii având la dispoziţie în fiecare etapă a parcursului şcolar manuale de educaţie financiară”, a declarat doamna Ligia Golosoiu, Preşedinte APPE.

Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie este membru afiliat OECD. Pe termen lung, APPE îşi propune ca prin proiectele sale să contribuie la formarea unui comportment raţional pentru viitorul consumator de produse şi servicii bancare: un consumator responsabil, informat şi avizat.

