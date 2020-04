Profesorii în şomaj tehnic, o ipoteză care ar putea paraliza învăţământul

Profesorii ar putea intra in somaj tehnic FOTO wallstreet.ro

Asta ar înseamna că după vacanţă elevii nu vor mai face nici măcar şcoală online, aşa cum s-a întâmplat pentru o parte dintre ei în ultimele săptămâni de când România a intrat în stare de urgenţă. Iar potrivit părinţilor şi sindicaliştilor din Învăţământ, acest lucru ar putea duce la îngheţarea anului şcolar.

Profesorii sunt însă de părere că nu trebuie să intre în discuţie îngheţarea anului şcolar, chiar dacă şomajul tehnic poate deveni curând o realitate. „Ştiu că realitatea e dureroasă... Niciun cadru didactic nu ar fi crezut că s-ar putea ajunge vreodată aici. Oameni buni, să fim realişti, suntem în situaţie de şomaj tehnic!”, a scris pe Facebook, în acest weekend, profesorul de matematică, Cătălin Osiceanu. Informaţia apărută pe reţeaua de socializare nu a fost infirmată de oficialii de la Ministerul Educaţiei. Mulţi dintre profesori nu înţeleg de ce angajatorul i-ar trimite în şomaj tehnic dacă în toată perioada aceasta şi-au predat materia online. „Este nedrept pentru cei care şi-au continuat activitatea. Lecţiile online sunt mult mai obositoare decât lecţiile la clasă”, atrage atenţia o profesoară. Un alt dascăl este de părere că politicienii ştiu că profesorii vor accepta totul aşa cum vine. „Cu toate acestea, elevii nu au nicio vină. Este important să continuăm activitatea în mediul online după vacanţă dacă starea de urgenţă se prelungeşte”, arată profesorul.



Examenele pot fi amânate, spre exemplu, iar anul viitor să înceapă cu recuperarea materiei. La matematică, în momentul când se vor relua cursurile, materia va trebui reluată exact de la momentul întreruperii ei.

Sorin Borodi

profesor de matematică

La rândul lui, liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) Simion Hăncescu spune că şomajul tehnic nu ar trebui aplicat şi cadrelor didactice. „Şomajul tehnic conduce automat la îngheţarea anului, dacă asta doresc cei care propun măsura. Profesorii se străduiesc, prin lecţiile online, să menţină cât de cât flacăra învăţării. Este dificil pentru dascăli să pregătească lecţiile online, iar pentru elevi, la fel, să nu aibă contact direct cu dascălii. Dar aceasta este soluţia: în perioada următoare trebuie marşat pe materia predată până la închiderea şcolilor şi să poate fi salvate examenele naţionale şi Bacalaureatul”, explică sindicalistul.

Acesta consideră, asemeni dascălilor, că soluţii pentru evitarea şomajului tehnic sunt. „Dacă profesorii se chinuie zi de zi să lucreze cu elevii, tu, ca stat, ce faci? Îi bagi în şomaj? Nu este drept faţă de dascăli şi faţă de copii”, spune acesta.

Tunegaru: „Nu putem să ştergem cu buretele şi să o luăm de la capăt”

Cât priveşte ideea repetării anului şcolar, dascălii susţin că aceasta este inacceptabilă. „Nu putem să repetăm anul şcolar după ce un semestru şi o treime din al doilea semestru am făcut cursuri. Copiii au muncit, au primit note, s-au dus la şcoală în fiecare zi. Este un volum de muncă şi un efort considerabil al copiilor şi al familiilor lor şi nu putem să ştergem cu buretele şi să o luăm de la capăt, pentru că distrugem viaţa a milioane de copii. Nu doar clasele terminale, ci toţi copiii vor fi afectaţi de măsura asta”, arată profesoara de limba şi literatura română Cristina Tunegaru. Efortul de a merge la şcoală şi competenţele formate până acum nu trebuie ignorate, crede aceasta. Tunegaru a mai precizat că măsura economică a şomajului tehnic îi aminteşte de tăierile salariilor profesorilor de acum câţiva ani. „Îmi amintesc că eram în al doilea an de învăţământ şi m-am trezit în luna octombrie că am 600 de lei salariu. Nu cred că de la profesori trebuie tăiaţi bani, fiindcă sunt alte categorii sociale cu venituri consistente. Salariile profesorilor oricum sunt tare mici”, arată profesoara. Aceasta a mai spus că efortul profesorilor care fac cursuri online ar trebui apreciat şi încurajat. „Cum distingi între profesorii care îşi desfăşoară activitatea online şi cei care nu fac asta? Cine face evaluarea asta? Cum decizi pe care profesori îi bagi în şomaj tehnic?”, arată Tunegaru, care crede că orele pierdute vor fi recuperate cumva în vară sau în toamnă.



Predarea online, o amăgire



Profesorul de matematică Sorin Borodi consideră că măsura repetării anului şcolar nu intră în discuţie. „Sunt convins că se pot găsi soluţii în situaţia de faţă, pentru că, chiar şi pe timp de război, şcoala a continuat să funcţioneze. Cei care discută despre îngheţarea anului şcolar poate sunt speriaţi”, spune dascălul. În ceea ce priveşte predarea şi învăţarea online, profesorul consideră că este, practic, „o amăgire”. „Nu ştiu câţi elevi participă la lecţiile online. Sunt convins că vorbim despre un procent destul de mic. Noi, profesorii, elevii şi părinţii am fost total nepregătiţi pentru a adopta un astfel de învăţământ (digital - n.r.). Ce se întâmplă acum sunt nişte variante de compromis”, explică Borodi.

Pe de altă parte, expertul în Educaţie Ştefan Vlaston propune varianta ca profesorii să intre în concediu legal de odihnă. „E foarte posibil ca lunile iulie-august, când în mod normal ar fi avut concedii, să urmeze cursuri sau examene, deoarece dacă momentul de vârf al pandemiei de coronavirus va fi 15 mai-1 iunie, atunci panta descendentă va fi iunie-iulie. Aşadar, nu cred că şcolile vor începe înainte de 1 iulie sau 1 august. De aceea, nu ar fi normal ca dascălii să aibă concediile de odihnă acum?”, arată Vlaston, care susţine că nu este viabilă şi acceptabilă măsura îngheţării anului şcolar şi că se pot găsi măsuri, precum anularea examenelor naţionale şi recapitularea materiei după finalul stării de urgenţă.



Reamintim că toate instituţiile de învăţământ au cursurile suspendate din data de 11 martie, iar scenariile luate în calcul de autorităţi arată că cel mai repede s-ar putea relua cursurile în luna mai. Spre exemplu, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat pe 4 aprilie 2020 că după data de 15 mai este posibil să se deschidă şcolile. La rândul său, Monica Anisie, ministrul Educaţiei, a declarat că zilele acestea va prezenta public scenariile pe care Ministerul Educaţiei le are privitor la continuarea anului şcolar.

Cristina Tunegaru,

profesoară de limba română

Anisie, despre îngheţarea anului



Nu e cazul să revenim la cursuri până când nu vor fi în siguranţă elevii, studenţii şi profesorii, a declarat ministrul Educaţiei, Monica Anisie, după ce a fost întrebată cât timp va fi prelungită măsura închiderii şcolilor. Aceasta a precizat că nicăieri în Europa nu s-a luat măsura îngheţării anului şcolar şi a subliniat faptul că este exclusă o asemenea măsură în România.