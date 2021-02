Profesorii de la Colegiul „Gheorghe Şincai“ se adresează, iar, preşedintelui. „Ce ne-a mai rămas de aşteptat?“

Pe 19 ianuarie, aceeaşi profesori i-au trimis lui Klaus Iohannis o primă scrisoare semnalându-i situaţia colegiului. Cum nu au primit niciun răspuns, s-au adresat din nou preşedintelui. Remintim că vineri, ministrul Cîmpeanu a făcut o vizită la acest liceu dând asigurări că, în acest an şcolar nu va avea loc nicio relocare.

Redăm mai jos scrisoarea profesorilor, potrrivit hotnews.ro

Domnule Preşedinte, am primit vineri, 12.02.2021, vizita ministrului Educaţiei, domnul Sorin Cîmpeanu, a domnului primar al Sectorului 4, Daniel Băluţă, a inspectorului şcolar general, domnul Ionel Puşcaş, însoţiţi de alţi reprezentanţi ai instituţiilor pe care domniile lor le conduc. Am crezut că această vizită este răspunsul dumneavoastră la scrisoarea noastră cea dintâi. Dar, după o oră de discuţii, ne-am convins că nu puteţi fi dumneavoastră cel care ne transmite un astfel de mesaj. Nu puteţi fi dumneavoastră cel care ne transmite, prin viu-graiul unuia dintre vizitatori, că deciziile care au condus la protestul nostru au fost luate „de mai sus”, deci de deasupra acelor oameni aflaţi la faţa locului vineri. Fiindcă ”mai sus” de aceştia sunteţi doar Excelenţa Voastră. Nu puteţi fi dumneavoastră cel care a regizat o întâlnire la care au vorbit doar cei care ne-au adus în această situaţie, într-un mod jignitor la adresa ideii de Românie Educată. Acum, când vorbim despre România Educată, poate trebuie să ştiţi că, pentru vizita dumneavoastră, a fost zugrăvită în mare grabă, de către autoritatea locală, doar sala în care aţi intrat, că plantele decorative printre care aţi trecut au fost aduse cu împrumut şi luate înapoi înainte ca toată delegaţia dumneavoastră să se fi retras. Cu tristeţe vă anunţăm că marţi, 16.02.2021, o instanţă ar putea emite ordonanţa preşedinţială de evacuare a noastră din bătrâna noastră casă cu cărţi. Dar, la fel de bine, ar putea să nu dea curs imposturii propagate în rândul decidenţilor noştri. Domnul ministru, fără a mai aştepta hotărârea instanţei, a afirmat că această ordonanţă există, dar nu va fi pusă în aplicare până la finalul acestui an şcolar. Două afirmaţii false, în aceeaşi frază. Ordonanţa nu există încă, dar dacă va exista, ea va fi executorie. Ceea ce promite domnul ministru, alături de primarul Sectorului 4, mai precis nerelocarea până în septembrie 2021, reprezintă un fapt care în realitate nici nu se poate întâmpla, fiindcă în acest moment nu există spaţii disponibile pentru debarcarea noastră, a tuturor.

Mai mult, noi n-am înţeles de ce elevii prezenţi la această întâlnire au fost, în repetate rânduri, întrebaţi dacă li se pare firesc ca noi să le punem în primejdie viaţa, din septembrie 2020 şi până acum, ţinându-i captivi între nişte ziduri ce stau să se dărâme, dar amânarea de către primar a evacuarii le oferă brusc siguranţa că până în luna septembrie 2021 zidurile nu se vor dărâma. Iată, din nou, de ce nu credem, Excelenţa Voastră, că vizita ministrului şi declaraţiile de presă ale acestuia nu reprezintă răspunsul dumneavoastră către noi, Ce ne-a mai rămas de aşteptat, în aceste momente, domnule Preşedinte? Răspunsul dumneavoastră.