Povestea lui Andrei, băiatul care la 10 ani construieşte roboţi

Un băiat cu ochii mari şi albaştri circulă de colo-colo pe holul etajului 3. Sunt la TEDx Bucureşti (un eveniment unde oameni diverşi şi speciali ţin discursuri despre experienţele lor de viaţă). Puştiul, însă, acaparează toată atenţia cu inteligenţa şi degajamentul său, dar şi prin entuziasmul pe care-l transmite când vorbeşte despre roboţi.





„Robotica îmi oferă libertatea să fac orice vreau în materie de electronică, mecanică, programare“, explică Andrei Tudor. De altfel, ca să avanseze în robotică a trebuit să deprindă cunoştiinţe de programare, cât şi de limba engleză pentru că cele mai multe dintre instrucţiunile disponibile sunt în limbi de circulaţie internaţională. Toate cursurile pe care le-a făcut sunt gratuite, dar familia sa recunoaşte că este mai privilegiată faţă de majoritatea.



Deşi are doar 10 ani, după primele 5 minute în care discuţi cu el, involuntar îţi alegi mai bine cuvintele. Nu de alta, dar nu vrei să te simţi inferior din punct de vedere intelectual unui copil de opt ani. Pentru că Andrei nu foloseşte cuvinte orişicum, ci utilizează concepte precum „utopie“, „tehnologie“, „dezvoltare“. În plus, el înţelege care pot fi consecinţele sociale, cât şi temerile oamenilor, în privinţa dezvoltării industriei roboţilor.

Roboţii au ca principală misiune siguranţa oamenilor. Nu trebuie să ne fie frică de ei. (Andrei Tudor)

Andrei şi-a descoperit pasiunea pentru robotică la bunici. A stat la ei până la vârsta de 6 ani unde tot timpul se juca cu baterii şi becuri, inclusiv cele de la maşina bunicului, încercând să le aprindă la 12,5 volţi. Pe urmă, tatăl său i-a luat o trusă electronică ca „joaca“ să devină mai serioasă. „A stat vreo trei patru zile cu ea, de dimineaţă până seara. Se chinuia să aprindă ledurile“, îşi aminteşte tatăl său. El nu are nicio legătură cu domeniul, ci face proiectare pentru o firmă de mobilă, iar mama sa este contabil.







„Hai să zicem că e cineva care sudează sau e miner. Adică face o treabă periculoasă. Ei bine, robotul ar putea să facă în locul lui acea muncă periculoasă. Desigur, că autorităţile vor trebuie să creeze alte slujbe pentru cetăţeni. Roboţii, însă, au ca principală misiune siguranţa oamenilor. Nu trebuie să ne fie frică de ei. Putem să le ataşăm un mecanism ca să-i ţinem sub control“, crede băiatul.

Un luptător sumo făcut dintr-o tavă de plăcintă

„Părinţii mi-au cumpărat un kit de electronică, care avea un micro-controler fascinat. Mă uitam că pot să controlez aia, să fac ailaltă. Numai că, atunci, primul meu gând a fost: «Măi, da micro-controlerul ăsta nu se poate modifica ca să facă ce vreau eu, ceea ce îmi imaginez eu?“. În acest punct s-au născut avântul şi dorinţa de a crea şi cunoaşte lumi noi.

Robotul pe care l-a construit, şi cu care a câştigat numeroase concursuri, este un luptător sumo. Acesta are capacitatea de a se deplasa în ring, după cum doreşte, şi de-aş lovi adversarul până îl ţintuieşte la podea. A durat aproximativ patru luni să-l construiască. „Robotul ăsta, la propriu, e făcut dintr-o tavă de plăcintă. L-am proiectat eu singur“, spune Andrei cu mândrie.







Câştigător la numeroase concursuri

„Primul concurs la care am participat a fost Robo Challenge 2016, unde am obţinut locul IV. Era să zic unul sau doi (râde). M-am prezentat cu un robot în formă de luptător sumo. Acesta putea să-l caute prin ring pe celălalt robot şi după aceea buff…sărea pe el şi-l scotea afară din joc. Apoi, a urmat concursul de robotică de la Iaşi. Aici am luat locul I, dar asta pentru că am avut şi adversari apropiaţi de vârsta mea. La Robo Challenge au fost numai studenţi şi elevi de liceu. Apoi, am participat la concursul naţional de la Târgovişte, unde am obţinut locul II. A urmat Robo Challenge 2017, unde am obţinut premiul II, iar recent am participat la Robo Challenge în 2018 unde m-am ales tot cu locul II. Pe tot parcursul acestor concursuri i-am adus tot mai multe îmbunătăţiri robotului“, povesteşte Andrei.