Peste 5.000 de mese calde şi ore de educaţie remedială pentru copiii de la sate

Donaţiile au fost făcute în campania „Porţia de Bunătate” lansată de fundaţie în decembrie 2020 şi derulată pe parcursul a şase săptămâni, în lunile decembrie şi ianuarie, timp în care donatorii au fost încurajaţi să susţină educaţia copiilor din mediul rural.

Conform ultimului Raport de Bunăstare a copiilor mediul rural, 1 din 10 copii se duce seara flămând la culcare, ia maximum 2 mese pe zi ori nu are suficientă mâncare. 27% din ei nu sunt ajutaţi niciodată de altcineva când nu ştiu să facă temele pentru acasă. Cercul vicios al sărăciei în care trăiesc, dar şi lacunele pe care le acumulează în timp, contribuie semnificativ la fenomenul de părăsire timpurie a şcolii.

Soluţia World Vision pentru a-i ajuta pe copii să continue şcoala este programul Pâine şi Mâine, prin care copiii din sate vulnerabile primesc o masă caldă la prânz şi lecţii remediale, precum şi ajutor în efectuarea temelor, printr-un program de tip Şcoală după şcoală.

În ultimul an, foarte mulţi copii nu au avut acces la educaţie, iar întoarcerea la şcoală este însoţită de lipsurile acumulate în această perioadă. În acelaşi timp, problemele financiare ale familiilor lor s-au acutizat, ceea ce înseamnă şi mai puţine resurse pentru asigurarea hranei.

Pentru copii, dar şi pentru familiile lor, acest sprijin înseamnă şansa la un viitor mai bun. Masa caldă este ceea ce-i motivează să meargă în continuare la şcoală, iar cele două ore zilnice de educaţie remedială îi ajută să ţină pasul şi să poată spera că într-o zi vor putea ieşi din acest cerc vicios al sărăciei.

„Susţinerea tuturor oamenilor care au donat Porţii de Bunătate contează enorm pentru viitorul copiilor. A fost un an dificil, cu multe provocări, în care mai ales copiii din rural au avut de suferit. Imposibilitatea de a se conecta la orele online, mai exact lipsa totală a educaţiei, va avea efecte negative pe termen lung dacă nu intervenim. Aceşti copii au nevoie mai mult ca oricând de sprijinul nostru, pentru a putea continua şcoala şi pentru a recupera materia pierdută. Dacă înainte de pandemie educaţia în satele vulnerabile se făcea în condiţii grele, iar gradul de analfabetism funcţional era la cote alarmante, situaţia din ultimul an pune în pericol şi mai mult şansele copiilor la un viitor mai bun. Prin programul Pâine şi Mâine, dar şi prin celelalte programe ale Fundaţiei, ne dorim să ajutăm acolo unde este cea mai mare nevoie de noi. Le mulţumim atât donatorilor, cât şi partenerilor noştri, fără ajutorul cărora nu am putea ajunge la copiii care au atât de multă nevoie de noi.”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

În programul educaţional Pâine şi Mâine sunt înscrişi 1.250 de copii.