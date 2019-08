Patronatele din turism spun că nu au cerut amânarea începutului de an şcolar 2019-2020, ci pentru anul viitor. „Nu ştim cine a sfătuit-o pe Dăncilă”

Reprezentanţii patronatelor din Turism au declarat pentru Edupedu.ro că nu i-au cerut premierului Viorica Dăncilă ca anul şcolar 2019-2020 să înceapă cu o săptămână mai târziu. Au cerut, în schimb pentru anul viitor, dar nu îşi pot explica de ce premierul a cerut în şedinţa de Guvern din 31 iulie ca modificarea să fie făcută chiar de anul acesta, cu o lună înainte de începerea şcolii.

„Noi am cerut pentru anul viitor, dar nu ne-ar deranja dacă şi anul acesta se opera, însă suntem conştienţi că nu se pot face modificări cu trei săptămâni înainte. Noi am cerut pentru anul viitor să înceapă în jurul datei de 15 septembrie. Şi vom cere să fim şi noi chemaţi la discuţii, să venim cu argumente. (…) De ce a cerut doamna Dăncilă nu mă întrebaţi că nu am de unde să ştiu cine a sfătuit-o”, a declarat pentru Edupedu.ro, Dragoş Răducanu, vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc.

Decizia nu a fost luată nici până acum de către ministrul Interimar al Educaţiei, Daniel Breaz. „Încă nu s-a luat o decizie, dar cu siguranţă aceasta va fi cea mai bună pentru elevi, când se va decide”, a răspuns acesta pentru Edupedu.ro. Momentan, în vigoare rămîne data de 9 septembrie, au transmis reprezentanţii Ministerul Educaţiei.

În ceea ce-l priveşte pe ministrul Turismului, Bogdan Trif, întrebat miercuri într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa dacă s-a decis sau nu când începe şcoala, acesta a ezitat să răspundă. „Doamna premier a spus foarte clar că solicită o analiză ministerului astfel încât să se găsească cea mai bună soluţie pentru turism, dar şi pentru elevi. Este important să găsim această cale de mijloc în care să avantajăm ambele… ambele tabere, dacă putem să spunem aşa. Este important să avem grijă şi de elevii noştri, dar, totodată trebuie să protejăm şi turismul, să-l dezvoltăm. Sunt convins că colegii or să ia cea mai bună decizie. În scurt timp, o să avem o analiză…”, a declarat Trif.

Luni dimineaţă a avut loc şedinţa Comisiei pentru Dialog Social, într-o atmosferă tensionată, au spus reprezentanţii elevilor şi părinţilor pe paginile de Facebook. În urma şedinţei, s-a înaintat un aviz consultativ către ministrul interimar al Educaţiei, în care se cere ca începutul anului şcolar să rămână pe 9 septembrie. Însă, fiind vorba doar de un aviz consultativ, ministrul poate să nu ţină seama de el.

