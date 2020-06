Nu ştie stânga ce face dreapta. Ce aprobă ministrul Educaţiei, contestă Direcţia juridică

“Nici măcar nu am ştiut de contestaţie. Pe 22 mai au depus-o. Noi am convenit că vom face această alocare a locurilor pentru copiii cu CES, am avut întâlnirea cu doamna Mădălina Turza şi ne-a prezentat punctul de vedere al ANDPDCA - Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii. Dumneaei a fost şi marţi la Ministerul Educaţiei şi am lucrat la un draft de procedură şi tot marţi am aflat că, de fapt, se contestase această decizie a CNCD în care Ministerului i se solicita să aloce locuri speciale pentru aceşti copii”, a precizat ministrul Educaţiei, pentru Edupedu.ro.

Ministrul a mai declarat că pe 9 iunie, imediat ce a aflat, a retras contestaţia.

Întrebată dacă va lua măsuri împotriva directorului Direcţiei juridice, Leonid Nicos Mărăşescu, ministrul a răspunss că nu se impun la acest moment măsuri administrative şi că principala preocupare rămâne derularea examenelor naţionale.

“O să am o discuţie cu ei şi o să văd care sunt argumentele pentru care au făcut această contestaţie. Trebuie să am o discuţie”, a mai spus ministrul.

Anisie a mai spuss că se lucrează la procedura specială prin care se alocă aceste locuri, anul acesta, urmând ca, de la anul să se facă o alocare prin procedură normală.