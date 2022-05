Narada alocă fonduri în valoare de 50.000 de euro pentru rezolvarea urgenţelor celor mai susţinute şcoli din România

Astfel, un susţinător în plus aduce o şansă suplimentară de a câştiga fonduri pentru soluţionarea alertei înscrise. Şcolile proactive, care reuşesc să mobilizeze cel mai mare număr de susţinători vor primi finanţare pentru alerte în valoare de 50.000 euro, bani strânşi de Narada, prin intermediul mediului de business. Alocarea fondurilor pentru şcoli se regăseşte în regulamentul campaniei.

Un top al şcolilor ce concurează pentru strângerea celor mai mulţi susţinători va fi publicat şi actualizat în permanenţă pe întreaga perioadă a campaniei, pe pagina de Facebook a organizaţiei Narada, iar câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 19 mai 2022.

Lansată în toamna anului trecut, HartaEdu, platforma susţinută de partenerii strategici Mastercard, BRD Groupe Société Générale, Nuclearelectrica oferă posibilitatea oricărei persoane să înscrie urgenţe din educaţie, fie că este vorba despre necesităţi ale elevilor, profesorilor sau şcolilor. Cei care vor să ceară ajutor pentru rezolvarea unei situaţii privind educaţia pot intra pe pe HartaEdu.ro şi adăuga alerta. Odată ajunse pe harta interactivă a educaţiei, alertele intră în vizorul companiilor şi persoanelor fizice, care pot ajuta la soluţionarea lor.

Din 2 mai, platforma găzduieşte o nouă funcţionalitate, un buton pentru „Susţinători”, pe care-l poate accesa orice persoană care doreşte să sprijine rezolvarea unei situaţii critice din educaţia românească (ex.: lipsa device-urilor pentru elevi şi profesori, mobilier vechi, ferestre, acoperiş, podele deteriorate etc.). Un scurt mesaj de încurajare, un îndemn la solidaritate postat pe pagina unei alerte din platformă înseamnă o şansă în plus de rezolvare cât mai rapidă a unei nevoi.

Noua funcţionalitate a platformei reprezintă de fapt o ilustrare a misiunii Narada, care a pariat dintotdeauna pe solidaritatea comunităţilor cu educaţia. Profesorii sau persoanele care înscriu alerte pe platformă, probabil că se întreabă de ce este nevoie de susţinători: un număr mare de susţinători contribuie la înţelegerea importanţei nevoii pentru şcoală, dar şi la solidaritatea comunităţii din jurul şcolii şi angajamentul acestora de a produce schimbare. Această acţiune reprezintă şi elementul care motivează oamenii de business să investească într-un proiect susţinut, datorită nevoii de a vedea impact pentru banii investiţi. Motiv pentru care, cele mai susţinute proiecte au şanse să capteze cea mai mare atenţie şi, ulterior, investiţie.