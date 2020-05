Monica Anisie: „Reprezentanţii învăţământului particular vor pune spaţii la dispoziţie pentru elevii de la stat”

„În ultima perioadă am avut numeroase consultări cu reprezentanţii învăţământului particular din România şi chiar am constituit un grup de lucru la Ministerul Educaţiei. Astăzi am avut o întâlnire şi la Guvern, împreună cu domnul premier Ludovic Orban şi cu doamna vicepremier Raluca Turcan, am discutat cu reprezentanţii învăţământului particular şi a venit şi această propunere din partea acestora, de a pune la dispoziţie spaţiile pe care aceştia le au pentru elevii care învaţă în sistemul de stat, începând cu anul şcolar următor, dacă se va impune această măsură", a declarat Monica Anisie, la Realitatea Plus.

Ea a precizat că reprezentanţii din învătământul particular îşi doresc să vină în sprijinul elevilor de la stat.