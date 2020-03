Monica Anisie alocă 400 locuri pentru Masteratul didactic

Pilotarea masteratului didactic va începe prin alocarea a 400 de locuri pentru pregătirea iniţială a cadrelor didactice, care ar urma să se realizeze în 4 universităţi. Cel puţin, asta a precizat ministrul propus al Educaţiei, la audierile care au loc miercuri în comisiile de specialitate din Parlament. Monica Anisie a ocolit însă precizarea celor patru, însă a spus că „sunt universităţile cele mai de prestigiu din România”.

„Ţin să vă anunţ că am publicat pe site-ul ministerului proiectul de HG care prevede cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi universitar şi fac menţiunea că pentru acest an Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) şi-a propus o creşetere semnificativă a cifrelor pentru învăţământul profesional şi dual. Am alocat şi cifră de şcolarizare pentru masteratul didactic, sunt 200 de locuri repartizate pentru 4 universităţi”, a anunţat Anisie.





După ce iniţial a spus că sunt 200 de locuri, la intervenţia preşedintelui Consiliului Rectorilor, ministrul a afirmat că sunt 400 de locuri.

Tot miercuri, Ministerul Educaţiei a început miercuri la ora 14:00 să publice tezele de doctorat. Momentan, 1.320 de teze de doctorat, din cele 7.000 promise de Monica Anisie în urmă cu 3 săptămâni.

Platforma cuprinde momentan tezele publicate din iunie 2016 până în prezent.

Fiecare universitate care are şcoală doctorală are contul ei pe această platformă.