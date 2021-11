Ministrul Educaţiei: Am trimis la Monitorul Oficial ordinele care reglementează structura anului şcolar

În plus, ordinele micşorează numărul de note necesar încheierii mediei elevilor.

În cazuri spieciale, mediile pot fi încheiate după revenirea elevului la cursuri, până la finalul semestrului ll.

Ministrul a precizat că a transmis în teritoriu lista tezelor care vor fi susţinute în acest an.

De asemenea, a precizat că CNSU decide într-o şedinţă privind desfăşurarea cursurilor în funcţie de rata de vaccinare.

Tot vineri Cîmpeanu a ami spus că rata de vaccinare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ va fi afişată pe site-ul fiecărui ISJ/ISMB.

Şcoala va începe la 8 noiembrie atât la stat, cât şi în privat.

Testele de salivă vor ajunge în şcoli în curând.

Ministrul Educaţiei s-a declarat foarte mulţumit de de evoluţia cifrei vaccinărilor în rândul elevilor - circa 8.000 pe zi. Sunt impresionat de progresul ratei de vaccinare în rândul elevilor. În decurs de două-trei zile a crescut numărul elevilor vaccinaţi cu cel puţin o doză, între 12-15 ani de la 90.000 la 96.000. pentru elevii cu vârsta mai mult de 16 ani numărul a crescut de la 250.000 la 259.000, în aşa fel încât, în total, avem un număr de 355.000 de elevi vaccinaţi cu cel puţin o doză, ceea ce înseamnă 30% din numărul total al elevilor eligibili pentru vaccinare, respectiv al elevilor cu vârsta mai mare de 12 ani. Important este progresul, nu atât procentul de 30%, pentru că în prima săptămână de şcoală am avut 1000 de elevi vaccinaţi în fiecare zi, în a doua săptămână am avut un număr de 1700 de elevi vaccinaţi în fiecare zi, apoi în a treia săptămână am avut 2500 de elevi vaccinaţi în fiecare zi. Am ajuns la 4.500 de elevi vaccinaţi în fiecare zi. În ultimele zile am depăşit 8000 de elevi vaccinaţi în fiecare zi”, a declarat Sorin Cîmpeanu

Ştire în curs de actualizare.