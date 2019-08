Ministrul Educaţiei s-a răzgândit:  Profesorii care au luat sub 5 la titularizare pot participa la concursurile de suplinitori

Profesorii care au luat sub 5 la titularizare şi cei care au păsărit examenul astă vară pot intra în sistemul de educaţie pentru alte concursuri, precum suplinirea sau ocuparea unui post direct la şcoala dacă există vreun post vacant. Astfel, măsura potrivit căreia cei care au primit note sub 5 nu pot fi suplinitori, anunţată de Ministerul Educaţiei în urmă cu o lună, nu mai este valabilă. Oficialii de la Ministerul Educaţiei au trimis o notă, zilele trecute, către inspectoratele şcolare, prin care arată că oricine poate participa la concurs în condiţiile în care sunt îndeplinite condiţiile cerute de metodologie.

„N-ai voie să îngrădeşti dreptul unei persoane de a participa la un alt concurs. E dreptul fiecăruia de a participa la orice concurs doreşte. Participarea la un concurs poate fi îngrădită de o instanţă”, a declarat Florian Lixandru pentru Hotnews.ro, secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, cel care a aprobat nota trimisă în teritoriu.

Acesta mai spune că metodologia prevede ca la suplinire să ai minim nota 5 dacă vrei să ocupi un post vacant. ”Nu intră nimeni la clasă dacă nu obţine peste 5 la suplinire sau la titularizare. Niciodată nu au fost încadraţi cu note sub 5, tot timpul cei care au luat note peste 5 au fost încadraţi fie la concursul de suplinire, fie la titularizare. Dar sub 5 n-a intrat niciunul la catedră. Dacă după concursul de suplinire, dacă mai rămân locuri libere acestea se vor ocupa la unitatea de învăţământ, prin testare dacă sunt necalificaţi sau concurs de suplinire pentru cei calificaţi dacă nu au concurs”, a spus Lixandru.

Întrebat despre măsurile anunţate de Ministerul Educaţiei în vară, secretarul de stat a invocat metodologia de concurs şi lipsa de personal. „Eu nu discut declaraţiile altora. Dacă eu îi dau la o parte inclusiv pe cei care au ieşit din examen ce făceam? Cu ce acopeream golul ăla? Erau vreo 4.000 la nivel de ţară, şi asta luaţi aşa groso-modo, dar dacă o iau pe discipline, sunt discipline unde sunt oameni şi nu sunt posturi şi sunt discipline unde sunt posturi, dar nu sunt oameni. Noi am discutat per total 4.000, dar dacă iau bob cu bob s-ar putea ca la anumite discipline să am deficit mai mare, adică să am un număr de posturi mult mai mare decât numărul de oameni”, a mai spus acesta.

Pe 25 iulie 2019, fostul ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu declara că profesorii care au primit sub nota 5 la proba scrisă de la titularizare nu vor mai fi primiţi ca suplinitori, şi la fel şi 3.960 de profesori care s-au retras din examen de titularizare. Andronescu spunea atunci că o astfel de măsură ar putea creşte calitatea predării în învăţământul preuniversitar, după model universitar.

Pe 27 august 2019, Ministerul Educaţiei se răzgândeşte şi trimite o notă către inspectorate prin care le spune că toate persoanele care îndeplinesc condiţiile din metodologie se pot înscrie la concursurile organizate la nivel judeţean şi în Bucureşti (n.r. concursul de suplinire) , indiferent de notele obţinute anterior.

