Ministrul Educaţiei laudă noile manuale ale elevilor, pline de greşeli

Asta în condiţiile în care elevii de clasa a VI-a care se aşteptau să primească manuale noi şi moderne, au primit anul acesta cărţi pline de greşeli grave care urmează să fie retipărite. „Nevoia de cunoaştere este una vitală în zilele pe care le trăim şi, de aceea, suntem profund preocupaţi să asigurăm şanse egale la educaţie tuturor copiilor din România. Elevii claselor I-VI beneficiază, din acest an şcolar, de manuale noi ", a arătat ministrul Popa în mesajul de început de an.

Numai că ce ar urma să înveţe elevii de a VI-a este că inima se află în dreapta şi ficatul în stânga, dar şi că Turnu Măgurele din Teleorman este în locul Drobetei-Turnu Severin, că Marea Moartă se află în locul Mării Roşie.

Pe de altă parte, profesorii contestă conţinutul învechit şi greoi al manualelor de română, dar şi că tentativa de modernizare s-a transformat într-o carte cu de toate.

De exemplu, la capitolul modele şi antimodele, găsim, fără nicio legătură, o imagine cu o tablă de şah, urmată de o înregistrare cu povestea lui Hagi Tudose, scrisă în 1903. Apoi, la unul dintre exerciţii, copiii sunt puşi să exprime prin alegerea unui emoticon sentimentul pe care l-au avut ascultând acel text. „Manualele acestea nu sunt construite având în centru imaginea copilului de astăzi. sunt texte şi tipuri de exerciţii construite pentru profesorul care a predat 30 de ani în şcoala românească şi s-a obişnuit cu acele texte şi ştie deja cum să le predea, are aceleaşi metode şi atunci îi e uşor. Ştie că are „Sobieski şi românii”, ştie ce are de făcut la „Sobieski şi românii”, nu trebuie să se pregătească”, explică Cristina Tunegaru, profesoară de Limba romană.

Până acum au fost tipărite, în total, 1.600.000 de manuale, iar costurile totale se ridică la peste 5 milioane de euro

Totul pentru că Ministerului Educaţiei s-a încăpăţânat să facă manualele printr-o editură unică (Editura Didactică şi Pedagogică), deşi nu avea bază legală pentru aşa ceva, iar Ordonanţa de Urgenţă care transforma Editura Didactică şi Pedagogică din regie în S.A. a fost declarată neconstituţională. Motivul: „să avem manual mai multe şi mai ieftine”, au susţinut reprezentanţii Ministerului.



Manualul unic a fost ideea lui Liviu Pop, fost ministru al Educaţiei. Acum acesta dă de înţeles că în spatele greşelilor din manuale se afla o conspiraţie. „Eu nu sunt convins azi că nu este un mic sabotaj din partea anumitor delegaţi, cu ghilimele de rigoare, ai baronilor manualelor, plătiţi la negru sau pe stat de plată de anumite edituri, care din păcate încă mai persistă şi în minister şi în inspectorate”.

Însă până vor fi găsiţi vinovaţii, elevii nu vor avea după ce să înveţe. Asta pentru că manualele nu au variantă digitală şi au fost tipărite într-un singur volum. Astfel, copiilor nu le rămâne decât să fie foarte atenţi la ce le predau dascălii în clasă, să ia notiţe şi să achiziţioneze manualele vechi de pe care au învăţat colegii lor mai mari. Ministerul Educaţiei anunţase că va tipări nişte erate pentru manualele cu greşeli, dar nimeni nu a ştiut să spună în ce vor consta acestea şi când vor ajunge la elevi.