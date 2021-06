Ministrul Educaţiei: „Am mai aşteptări de la Evaluarea Naţională. La Bacalaureat, am emoţii”

„La Evaluarea Naţională am avut un procent de promovare de 65,6%, mai mare decât în 2016 - 2018. Asta mă îndreptăţeşte să am mari aşteptări la Evaluarea Naţională. Cel puţin 65%. În condiţiile în care mi se aduceau acuze că subiectele de la simulare Evaluarea Naţională Matematică au fost date cu răutate şi nimeni nu va putea să promoveze pe aceste subiecte. Ele au fost adaptate pe modul de formulare a testelor PISA”, a declarat Sorin Cîmpeanu, marţi seară, la Digi24.





Acesta a precizat că materia a fost adaptată şi la condiţiile speciale ale anului şcolar, având în vedere că materia nu a putut fi parcursă în totalitate din cauza pandemiei.





„Subiectele vor fi adaptate la specificul acestui an şcolar total atipic. Vor fi la fel cum au fost testele de antenament, cunoscute deja, vor fi conform unei tematici care a fost anunţată în urmă cu trei luni. Gradul de dificultate nu va fi nici mai mare, nici mai mic, dar materia a fost adaptată. Spre deosebire de anul trecut, nu au fost scoase porţiuni compacte din materie, ci colectivele de profesori la disciplinele de examen au făcut efortul de a extrage acele noţiuni pe care le-au considerat mai puţin relevante”, a adăugat Cîmpeanu.



Ministrul Educaţiei a mai adăugat că la examenul de Bacalaureat va fi respectată tematica anunţată.

„La Bacalaureat a fost aproape 40%. În 2019 am avut rezultate mai bune la promovare la simulare. În 2020 nu am putut organiza. Am emoţii, dar un lucru vă garantez, subiectele vor fi conforme cu modelele cunoscute, vom respecta tematica anunţată şi s-ar putea să reiau exerciţiul din 2015 în care am stat fiecare noapte înainte de examen, închis, împreună cu comisiile reunite şi am anut înţelegere, le mulţumesc şi acum că mi-au satisfăcut dorinţa de a verifica încă o dată subiectele. (...) Nu îmi doresc ca elevii să sufere fără să aibă vreo vină. Ceea ce îmi doresc este una, ceea ce fac este alta”, a mai declarta Cîmpeanu.