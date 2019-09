Ministerul Educaţiei recunoaşte: Manualul de Geografie de clasa a VII-a conţine mai multe greşeli

Ministerul Educaţiei a refuzat însă să dezvăluie numele experţilor care au aprobat informaţiile conţinute în acest manual.

Secretarul de stat pentru Învăţământ Preuniversitar din Ministerul Educaţiei, Florian Lixandru, susţine că numele membrilor comisiei nu pot fie făcute publice cu scopul de a se asigura o verificare obiectivă a informaţiilor.

„Vom avea discuţii cu membrii comisiei care au evaluat manualul respectiv. Numele membrilor comisiei care evaluează manualele nu se fac publice pentru a fi asigurată o evaluare cât mai obiectivă a acestor manuale”, a transmis Florian Lixandru.

În ceea ce priveşte hărţile cu erori apărute în manual, Florian Lixandru susţine că dimensiunea hărţilor a afectat acurateţea lor. „O parte din informaţiile apărute în articol se susţin din punct de vedere ştiinţific şi o altă parte nu se susţin, datorându-se scărilor mici ale hărţilor care la aceste dimensiuni nu pot reda detaliile cu fidelitate”, a declarat Secretarul de stat pentru Învăţământ Preuniversitar, Florian Lixandru.

Manualele de Geografie corectate ar trebui să ajungă luni la elevii de clasa a VII-a. Drept urmare, acestea ar trebui refăcute, tipărite şi distribuite în următoarele trei zile lucrătoare. Secretarul de stat pentru Învăţământ Preuniversitar din Ministerul Educaţiei, Florian Lixandru, spune că acest lucru este posibil. „Dacă nu au ajuns în teritoriu, atunci vor ajunge manualele corectate conform termenului de livrare pe care editura l-a primit la semnarea contractului, respectiv 30 septembrie. Un manual se poate tipări şi într-o noapte”, a precizat secretarul de stat pentru Învăţământ Preuniversitar.

„Adevărul” a relatat despre manual de Geografie care este plin de greşeli.

Profesorul de Geografie Ioan Mărculeţ de la Colegiul I.L. Caragiale reclamă că manualul este plin de informaţii ştiinţifice greşite, dar şi cu multe hărţi eronate.

Dascălul a prezentat o serie de greşeli, explicându-le totodată.

Spre exemplu, la pagina 12 din manual, copiii învaţă că Asia ocupă cea mai mare parte din emisfera nordică a Pământului: „Continentul asiatic ocupă cea mai mare parte din emisfera nordică a planetei”. Informaţia se repetă şi la pagina 18: „Datorită întinderii sale pe aproape întreaga emisferă nordică a planetei (…)”. În realitate, spune profesorul de Geografie, dar şi cum se poate observa pe orice hartă a lumii, Asia nu ocupă o întindere atât de vastă, ci ocupă până la 20% din emisfera nordică.

Mai departe, la pagina 14 şi 16 apar alte date eronate, despre denumirea fluviilor, de această dată. În manual scrie ”Chang Jiang – Fluviul Albastru” şi „Chang Jiang (Fluviul Albastru sau Fluviul cel lung)”. În realitate, Chang Jiang înseamnă „Fluviul cel lung” iar ”Yangtze” înseamnă „Fluviul Albastru”. O altă greşeală apare la pagina 18, când se face referire la climatul subtropical: „b. pacific (sud-estul Chinei, sudul Peninsulei Coreea şi al Arhipelagului Japonez), cu ploi de iarnă). În realitate, precipitaţiile cad vara, fiind influenţate de muson, deci sunt ploi de vară, nu de iarnă.

Apoi, şi la paginile 82-83, copiii sunt induşi în eroare. „Australia se întinde între … şi între 114o (Capul North-West)”. Capul North-Weste este scris greşit („Nord-West”) pe hartă, iar în realitate, punctul extrem al Australiei este de fapt Steep Point, la 113o. Punctul extrem este astfel greşit trasat iar grafia este greşită, arată dascălul. Nici hărţile redate în manual nu au scăpat de erori. Spre exemplu, la pagina 67, pe harta fluviilor şi lacurilor din America de Nord şi America de Sud, lungimile fluviilor Colorado şi Columbia sunt reduse la aproape jumătate. În plus, nu este redat fluviul Sf. Laurenţiu, Marile lacuri nemaiavând „deschidere” la Oceanul Atlantic. Situaţia de la harta fluviilor se repetă parţial pe harta de la pagina 73 (Oraşele din America de Nord şi America de Sud), unde fluviul Columbia este redus la teritoriul Statelor Unite, deşi izvorăşte din Columbia Britanică (Canada). Tot conform unei hărţi din manual, fluviul Lena porneşte din Lacul Baikal, ceea ce este fundamental greşit. Lena nu izvorăşte din Baikal.

Mai mulţi dascăli de Geografie au remarcat şi ei că manualul este plin greşeli şi au comentat pe Facebook: „Aia cu cea mai mare parte a emisferei nordice am remarcat-o şi eu”, scrie un dascăl. „Într-un manual de clasa a VII - a apare şi o definiţie a Geografiei tot din dorinţa de a ”moderniza”: ...”ştiinţa care se ocupă cu studiul Pământului ca planetă””, arată un alt profesor. Nu este primul an în care un manual de Geografie este plin de greşeli grave. Şi noul manual de Geografie pentru elevii de clasa a VI-a a fost plin de erori.

FOTO: Ioan Mărculeţ - Lungimea râurilor nu este redată corect

FOTO: Ioan Mărculeţ

