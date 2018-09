Laude-Reut: Noul an şcolar începe cu un nume nou, dar cu aceeaşi misiune în educaţie

Construită în parteneriat public-privat cu Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăria sectorului 3, clădirea Liceului LAUDE-REUT este modernă şi luminoasă, având laboratoare digitale de ultimă generaţie, în care elevii vor urma cursuri variate, ce îmbogăţesc oferta curriculară consacrată, cu sprijinul partenerilor educaţionali de excepţie, din ţară şi străinătate, printre care Ministerul Învăţământului din Israel.

Alături de elevi şi părinţii lor emoţionaţi, cu această ocazie, au fost prezenţi membrii ai echipei Primăriei sectorului 3 şi consilieri locali, ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, ai Ambasadei Statului Israel în România, membrii ai Laude-Reut Board of Trustees, prieteni şi susţinători ai şcolii. S-au rostit cuvinte calde, încurajări şi urări de succes, s-au adresat mulţumiri şi aprecieri pentru întreg sprijinul acordat educaţiei, într-un moment emoţionant pentru fiecare dintre participanţi.

Onoarea tăierii panglicii a revenit doamnei inspector şcolar general, Ioana Mihaela Neacşu şi domnului Honorius Circa, City Manager al sectorului 3, împreună cu preşedintele Complexului Educaţional Laude-Reut, doamna Tova Ben Nun-Cherbis. În această clădire vor studia, din cei 465 de elevi ai Complexului Educaţional Laude-Reut, copiii cuprinşi în clasele a VIII-a – a XII-a.

Şi pentru că toamna se numără bobocii, absolvenţii celei de a noua generaţii Laude-Reut, care a trecut bacalaureatul în iulie 2018 cu medii foarte mari, au primit diploma Magna cum Laude, ca mărturie a succesului lor şi ca motivaţie de a-şi continua parcursul profesional cu perseverenţă şi dedicare. Elevii Complexului Educaţional Laude-Reut au reconfirmat şi anul acesta pregătirea asiduă de pe parcursul ciclului liceal, făcându-ne mândri şi consolidând statutul de elită al şcolii, jumătate dintre absolvenţi obţinând medii peste 9,50, cea mai mare fiind 9,85.

Anul şcolar 2018-2019 debutează în Noul An evreiesc 5779, sub titulatura LAUDE-REUT, ca urmare a dobândirii autonomiei instituţionale în data de 16 martie 2016, când Ambasadorul Ronald S. Lauder a acordat independenţa Complexului Educaţional Lauder-Reut, pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de performanţă în educaţie stabilite de fondatori.

Începând cu 1 septembrie 2018, şcoala Lauder-Reut a devenit Complexul Educaţional LAUDE-REUT, păstrând aceleaşi valori care au consacrat-o şi i-au adus prestigiul în mediul educaţional, pentru nobila misiune asumată de a forma liderii lumii de mâine.

Rămânem în continuare în slujba educaţiei de excelenţă într-un mediu multicultural, cu profesori dedicaţi şi rezultate dovedite, insuflând tinerilor valori stabile pentru un viitor durabil, fapt prin rezultatele deosebite obţinute de elevii LAUDE-REUT la examenele de bacalaureat şi evaluare naţională, dar şi la numeroasele competiţii şcolare şi extraşcolare, interne şi internaţionale, pe tematici diverse.

Să fie într-un ceas bun pentru startul anului şcolar 2018- 2019!



Despre Complexul Educaţional LAUDE-REUT

În cele peste două decenii de existenţă sub tutela Fundaţiei R.S. Lauder, Complexul Educaţional Laude-Reut, acreditat pentru toate nivelurile de învăţământ, a atins performanţe neobişnuite, garantate de oferta educaţională, dar şi de pregătirea individualizată a elevilor, de către profesori selectaţi cu exigenţă, fapt care i-a atras obţinerea autonomiei prin îndeplinirea criteriilor de performanţă stabilite de fondatori.

Oferta educaţională Laude-Reut cuprinde profil teoretic bilingv (engleză) - real şi umanist, bacalaureat la limba ebraică, proiecte şi parteneriate internaţionale (Ministerul Educaţiei din Israel, Comenius, Gruntvig, Cannes Lions), vizite internaţionale de studiu, schimb de elevi şi profesori cu şcoli din toată Europa şi Israel, pregătire academică timpurie - cursuri de Business şi Legal English, comunicare, media, diplomaţie, protocol, relaţii internaţionale, public speaking şi debate.

Cursurile sunt furnizate şi certificate de parteneri academici de prestigiu din România şi din străinătate: Institutul Diplomatic Român - Ministerul Afacerilor Externe, Cannes Lions România, British Council, Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, Israel, Raphael Recanati International School, Israel. Pe lângă promovabilitatea de 100% la examenul de bacalaureat, în sesiunea din iulie, timp de 9 generaţii de la înfiinţarea liceului, rezultatele deosebite şi procentul impresionant de elevi olimpici la disciplinele din trunchiul comun, Laude-Reut are un punct forte în oferta extracurriculară consacrată drept punct de referinţă pentru sistemul educaţional: artă şi multimedia pentru grădiniţă şi şcoala primară, business, media şi diplomaţie pentru liceu, orele şi cluburile de limbi străine (engleză, ebraică, franceză, spaniolă, italiană, germană, chineză), de jurnalism, fotografie, informatică, robotică, arte, drama, dans, instrument muzical, matematică, şah, sport etc.