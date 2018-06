Guvernul a dat OUG pentru ca Editura didactică şi Pedagogică să intre în legalitate

În şedinţa de Guvern de joi a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.



Prin acest OUG se introduce prevederea referitoare la faptul că „regiile autonome pot fi reorganizate ca societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, având ca unic acţionar/asociat statul român sau autoritatea administraţiei publice locale”.

„Urgenţa adoptării acestei OUG este dată de faptul că, la data de 31.05.2018, a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia nr. 249 a Curţii Constituţionale care a constatat că dispoziţiile Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. sunt neconstituţionale, întrucât dau expresie unei operaţiuni juridice cu caracter individual, drept pentru care nu puteau forma obiectul unui act de reglementare primară, ci a unui act de reglementare secundară, mai precis o hotărâre de Guvern“, a transmis, joi, printr-un comunicat de presă Ministerul Educaţiei.

EDP a trimis în teritoriu 148.277 manuale de Geografie pentru clasa a VI-a

EDP şi-a desfăşurat activitatea de realizare a manualelor şcolare, chiar dacă statul legal al acesteia era incert după decizia CCR.

Drept dovadă, până joi, Editura Didactică şi Pedagogică a trimis în teritoriu 148.277 manuale de Geografie pentru clasa a VI-a, urmând ca săptămâna viitoare să fie transmise alte 148.277 manuale de Istorie pentru clasa a VI-a. De asemenea, se vor trimite şi manualele de Religie pentru cultul romano-catolic: 2.171 exemplare în limba română şi 4.601 exemplare în limba maghiară, a mai comunicat Ministerul Educaţiei

În zilele următoare, pe site-ul manuale.edu.ro, vor fi publicate, pentru a fi alese de profesori, cele două variante în care se vor tipări fiecare dintre manualele pentru Limba şi literatura română (cl. a VI-a), Religie - cultul ortodox (cl. a VI-a), Biologie (cl. a VI-a), Matematică (cl. a VI-a), Fizică (cl. a VI-a), precum şi cele trei variante în care vor fi tipărite manualele pentru Informatică şi TIC (cl. a VI-a).