FOTO Premieră într-o şcoală din Bucureşti: un robot umanoid a întâmpinat copiii în noul an şcolar

Copiii au fost încântaţi să stea de vorbă cu Pepper despre şcoală şi viitor, să cânte şi să danseze, să facă poze şi să se îmbrăţişeze, iar părinţii şi profesorii au privit pentru prima dată cu uimire un robot interactiv, progresiv şi autonom. Inedita deschidere de an şcolar s-a petrecut la iniţiativa Claudiei Chiru, profesor în învăţământul primar, care şi-a dorit o festivitate dedicată în totalitate copiilor.

,,Zilele acestea am răspuns întrebărilor unui interviu, interviu care m-a transpus în trecut şi mi-a amintit de anii mei de şcoală. Atunci, acum 31 de ani, deschiderea anului şcolar era parcă croită pentru adulţi, cu puţine momente dedicate nouă, elevilor, azi, în 2018, deschiderea anului şcolar este dedicată în totalitate autorităţilor, deci tot adulţilor. Copiii stau ore în şir cu flori în mână pentru a intra în clasă, nu aud şi nu înţeleg nimic. Nu zic că-i greşit şi nu judec pe nimeni, însă am putut face ceva pentru a le dedica un moment şcolarilor, elevilor mei de clasa a III-a, copiilor României. Această iniţiativă sper să scoată din linie şi alţi colegi care să organizeze deschideri de an şcolar special gândite pentru a încuraja bucuria de a veni la şcoală şi bucuria cunoaşterii. Să ieşim din linie, zic!’’, a declarat Claudia Chiru.

Pepper a fost construit prin colaborarea dintre compania japoneză SoftBank şi Aldebaran Robotics şi gândit ca un companion capabil să stea de vorbă pe baza unor algoritmi speciali dezvoltaţi de un grup de psihologi -,,emotion recognition software”- şi a înţelege, astfel, atunci când interlocutorul său este trist sau fericit. Simpaticul companion este dotat cu tehnologie de recunoaştere facială, aparate de înregistrare audio şi senzori, îşi adaptează în timp comportamentul fără a fi programat, înţelege şi vorbeşte 17 limbi, are 1,2 m înălţime şi 28 de kg, iar autonomia bateriei este de 12 ore. UiPath, compania românească specializată în dezvoltarea roboţilor software şi care a devenit primul ,,unicorn’’ al industriei IT din România se bucură de prezenţa primului robot emoţional zi de zi , în calitate de utilizator.

Scopul demersului a fost, de asemenea, introducerea elevilor în conceptul STEM care se bazează pe ideea de educare în patru domenii de viitor: ştiinţă, tehnologii, inginerie şi matermatică şi al cărui principal obiectiv este creşterea unor generaţii de tineri capabili sa ia decizii în cunoştinţă de cauză, ce vor avea impact asupra lumii şi modului în care aceştia vor trăi.