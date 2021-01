Florin Cîţu: Dacă păstrăm tendinţa descendentă de infectări, putem redeschide şcolile din 8 februarie

„Am avut o discuţie şi cu domnul Kelemen Hunor şi cu domnul Dan Barna. Da, şi eu vreau să fie redeschise şcolile şi restaurantele. Am spus acest lucru şi anul trecut. Din punctul meu de vedere, dacă nu ar fi problema de sănătate, aş vrea să fie redeschise. Avem această condiţionare de pandemie. Personal, eu cred că trebuie să facem totul să putem să redeschidem şcoala cât mai devreme, de aceea este important ca pe lângă campania de vaccinare să avem şi această campanie de reducere a efectelor pandemiei, să menţinem ritmul. Până acum am văzut că a scăzut numărul, am ajuns la un nivel confortabil, sunt oraşe care au ieşit din carantină, municipii. Dacă păstrăm această tendinţă, putem să redeschidem şcolile pe 8 februarie”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat la finalul şedinţei de Guvern de miercuri dacă a discutat cu liderul UDMR Kelemen Hunor despre posibilitatea redeschiderii şcolilor pe 8 februarie.







Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat că opinia reprezentanţilor formaţunii este că învăţământul clasic trebuie reluat din 8 februarie, în special grădiniţele, clasele primare şi terminale a VIII-a şi a XII-a. El a menţionat că Uniunea încearcă să „impună” această opinie şi partenerilor de guvernare.





Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că Guvernul va adopta o ordonanţă de urgenţă pentru continuarea învăţământului exclusiv online până în 8 februarie, dar a afirmat că îşi doreşte ca semestrul al doilea să se deruleze „în maniera clasică”.