Firea: „Planul semafor“ al guvernului adânceşte haosul şi bulversează o întreagă generaţie de copii

”Planul semafor” al guvernului, de începere a noului an şcolar, anunţat ieri cu mare tam-tam, adânceşte haosul şi bulversează o întreagă generaţie de copii şi adolescenţi, care şi aşa are de suferit din cauza pandemiei.

Incertitudinea celor trei scenarii – verde, galben şi roşu -, mesajele contradictorii transmise de cei care ar trebui să gestioneze şi să găsească soluţii acestei situaţii extrem de complexe, dar mai ales, faptul că în al doisprezecelea ceas Guvernul PNL se spală pe mâini de responsabilităţi, forţează limita incompetenţei”, afirmă Firea într-o postare pe Facebook.



În opinia sa, ”aşa numita ”descentralizare” a deciziei legată de felul în care vor fi reluate cursurile şi aruncarea acestui cartof fierbinte la nivel local, fără a scoate o vorbă despre alocarea resurselor de care este atâta nevoie, este dovada clară că Guvernul PNL Orban recunoaşte că este depăşit de situaţie”.



Ea susţine că ”indolenţa şi lipsa de preocupare faţă de problemele reale îşi spun cuvântul”, argumentând că tabletele promise de Guvernul Orban la începutul crizei sanitare nu au ajuns nici acum la copiii din familii defavorizate şi nici nu există siguranţa că vor ajunge până la începutul noului an şcolar.



”Minciuna a ieşit la suprafaţă. În continuare, vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul Educaţiei, Monica Anisie, se rezumă la promisiuni conjugate la timpul viitor”, afirmă Gabriela Firea, invocând şi rezultatele unui studiu al Fundaţiei World Vision România, care arată că peste 40% din copiii din mediul rural nu au participat la şcoala online în timpul pandemiei.



Firea califică drept ”halucinante” declaraţiile făcute de vicepremierul Raluca Turcan şi de ministrul Educaţiei, Monica Anisie, referitoare la condiţiile concrete de reluare a cursurilor şi la purtarea măştii de către elevi.



”Sistemul de învăţământ are nevoie de investiţii, pregătire şi adaptare la noile cerinţe pentru desfăşurarea anului şcolar în condiţii de siguranţă sanitară pentru elevi şi cadre didactice. Şi asta, în ritm alert. Deşi Primăria Capitalei nu are în administrare reţeaua şcolară, aceasta fiind la primăria de sectoare, cred că este responsabilitatea noastră, a tuturor, să nu lăsăm lucrurile aşa. Îi invit pe colegii mei primari la o dezbatere aplicată cu privire la pregătirea începerii anului şcolar. Este momentul să vorbim pe o singură voce, indiferent de opţiunile politice, şi să cerem răspicat Guvernului ca atunci când ne transferă responsabilităţi, să aloce şi resursele financiare necesare pentru a le rezolva”, afirmă Firea.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri trei scenarii pentru reluarea cursurilor de la 14 septembrie, când, conform preşedintelui, majoritatea elevilor vor fi prezenţi efectiv la şcoală.



Scenariile - verde, galben, roşu - sunt stabilite în funcţie de numărul îmbolnăvirilor din zona în care funcţionează o unitate de învăţământ.



Criteriul epidemiologic în funcţie de care şcolile se vor încadra în scenariile „verde”, „galben” sau „roşu” este numărul total de cazuri noi înregistrat în ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori din localitatea în care se află şcoala.



Scenariul „verde” înseamnă că în localitatea respectivă e mai puţin de o persoană la mia de locuitori, detectată în ultimele 14 zile cu COVID-19. Scenariul doi, care înseamnă scenariul „galben”, se aplică în situaţia în care între unu şi trei persoane sunt detectate în ultimele 14 zile cu COVID-19 la 1.000 de locuitori şi scenariul trei, „roşu,” este valabil cânt numărul îmbolnăvirilor din ultimele 14 zile este mai mare trei la mia de locuitori.

