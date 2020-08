Firea critică măsurile „aberante” ale Guvernului: „Aţi auzit să dea vreun leu până acum pentru începutul de an şcolar?

Din 30 dacă au fost 15 la şcoală în clasă, dacă acei 15 elevi au fost testaţi şi se constată că nu doar un elev avea COVID-19, ci au test pozitiv 7 copii. Să zicem că acei şase copii plus unul nu au prezentat simptome şi atunci acei vor fi găsiţi vinovaţi. De aceea spun că sunt ilogice, iraţionale, aberante aceste reguli impuse de Guvern, prin Ministerul Sănătăţii şi acceptate de Ministerul Educaţiei, care în loc să se revolte le acceptă.

Declaraţia pe proprie răspundere dată de un părinte nu are nicio valabilitate, pentru că părintele nu are mijloacele necesare să afle dacă propriul său copil este infectat cu SARS-CoV-2. Decât dacă îl duce la test, dar cine să facă testarea? Guvernul nu crede în testare. Suntem singura ţară care nu am testat persoanele asimptomatice. Am testat foarte puţin pe definiţia de caz.

Guvernul a blocat testarea de la Bucureşti. Guvernul nu anunţă acum că ar fi făcut vreo achiziţie de teste şi aparate ca să testeze cadrele didactice, să îi testeze pe copiii care prezintă anumite simptome. Pentru Bucureşti ne descurcăm foarte greu”, a afirmat Gabriela Firea sâmbătă seara la România Tv.

Ea a precizat că Primăria Capitalei va tăia bani de la investiţii pentru a sprijini elevii şi va face testare pentru bucureşteni. Inclus primarii de sectoare au spus că se vor alătura demersului, a completat Firea.

„O vom face noi, Primăria Capitalei, prin ASSMB, şi sunt convinsă că şi colegii primari de sectoare se vor alătura demersului meu. Chiar azi am vorbit cu domnul primar Băluţă, cu domnul primar Mutu şi au spus că se implică şi ei. Şi domnul primar Florea, domnul primar Tudorache. De asemenea, domnul Popescu de la 2 şi domnul Mihai Toader. Dar Bucureştiul este o excepţie. Noi vom tăia bani de la investiţii ca să îi sprijinim pe elevi, dar sunt localităţi în ţară care nu mai au resurse de niciun fel. Acei copii sunt condamnaţi să se îmbolnăvească sau sunt condamnaţi să nu mai facă deloc şcoală din cauza Guvernului care s-a împrumutat. Avem deficit foarte mare, aproape 9% şi nu alocă acele resurse necesare autorităţilor locale astfel încât copiii să fie testaţi, cadrele didactice să fie testate, să se asigure materiale sanitare, materiale de protecţie. Să se construiască acolo unde este necesar, în curtea şcolii, un spaţiu modular unde să mai poată învăţa câteva clase, ş.a.m.d”, a completat Gabriela Firea.

Ea a reiterat că Executivul a dat doar directive, către părinţi, către primari şi preşedinţii de consilii judeţene, însă fără a le asigura resursele necesare pentru a lua măsuri de protecţie împotriva COVID-19.

„Aţi auzit dumneavoastră să dea vreun leu până acum pentru începutul de an şcolar? Nu. Au dat doar directive, directive către părinţi să facă triajul elevilor şi să semneze pe propria răspundere şi directive către primari şi preşedinţii de consilii judeţene care, repet, sunt lipsiţi de resurse”, a conchis Firea.

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru,a afirmat sâmbătă, că părinţii trebuie să completeze în declaraţia pe propria răspundere atunci când copilul merge la şcoală dacă acesta a avut simptome în ultimele zile şi că acel documente este un lucru elementar şi de siguranţă pentru fiecare dintre noi.

El a precizat că autorităţile nu au pretenţia ca păritele să se erijeze într-un medic prin acea declaraţie.

Ministrul Educaţiei Monica Anisie a afirmat joi, referitor la declaraţia pe propria răspundere pe care părinţii trebuie să o completeze la revenirea copiilor la şcoală, că ar trebui introdusă în text sintagma „după cum cunosc”, întrucât există posibilitatea ca părintele să greşească, să nu îşi dea seama că propriul copil este bolnav.