Examene fără mască pentru elevi. Ce condiţie trebuie îndeplinită

Totul cu o condiţie însă: să se respecte distanţarea corespunzătoare, se spune în documentul citat.



Regula nu funcţionează pe timpul pauzei, iar elevii şi studenţii vor trebui să respecte aceleaşi reguli de igienă privitoare la triajul epidemiologic, spălarea şi dezinfectarea mâinilor pentru a preveni cât mai mult posibil transmiterea viruusului SARS-CoV-2.

Potrivit aceluiaşi document, copiilor cu vârsta peste cinci ani le este recomandată purtarea măştilor din material textil. În cazul apariţiei tusei şi strănutului, masca trebuie păstrată pe faţă tot timpul.

Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, Andreea Varga, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” din Satu Mare, cunoscută pentru iniţierea protestului #foaia goală, a mărturisit că a încercat acasă să se pregătească pentru Bacalaureat în aceleaşi condiţii pe care le-ar fi avut şi la şcoală, adică purtând mască pe faţă timp de trei ore, dar că nu a reuşit.





„N-am rezistat trei ore cu masca pe faţă, mi s-a părut infernal. Eram atât de iritată la sfârşit, că am zis: gata! M-am gândit că, dacă mă vor scoate din examen pentru că mi-am dat jos masca de pe faţă, va fi ok, pentru că am rezistat o oră şi jumătate şi am reuşit să rezolv aproape tot subiectul la matematică. Dar dacă ne-ar lăsa fără mască, ar fi extraordinar.”

La rândul lui, Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, într-o postare pe pagina sa de socializare preciza: ”Am atras atentia că este foarte greu să susţii examenul, cu masca pe faţă, timp de 3, respectiv 4 h (am luat în calcul şi prezenţa cu cel putin 1 h inainte de prezentarea subiectelor). Nivelul de oxigenare va scădea drastic, existând riscul ca unii dintre ei să leşine. Prin prisma acestor argumente, am solicitat ca MS să vină cu un punct de vedere, punctual, fără a lăsa loc de interpretări.

Pe 15 mai, Ministerul Educaţiei a făcut public calendarul Evaluării Naţionale 2020, astfel:

Între 2 şi 5 iunie – înscrierea elevilor

15 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura română

17 iunie – proba scrisă la Matematică

18 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura maternă

22 iunie – afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

22 iunie (orele 16:00 - 19:00) şi 23 iunie (orele 8:00 – 12:00) – depunerea contestaţiilor

27 iunie – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Calendarul propus de Ministerul Educaţie pentru Bacalaureat - Sesiunea iunie – iulie 2020

9 – 12 iunie 2020 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

22 iunie 2020 Limba şi literatura română – proba E. a) – proba scrisă

23 iunie 2020 Limba şi literatura maternă – proba E. b) – proba scrisă

24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E. c) – proba scrisă

25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E. d) – proba scrisă

29 iunie – 01 iulie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

29 iunie -05 iulie 2020 Recunoaşterea şi echivalarea competenţelor lingvistice şi digitale

Potrivit propunerii, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice sau digitale, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.