Evaluarea Naţională se reprogramează

UPDATE: Sorin Cîmpeanu a spus că nu sunt motive pentru a mai modifica tematica pentru Evaluarea Naţională. Potrivit acestuia, şcolile vor rămâne deschise "cel puţin până la data de 1 aprilie" pentru ca simulările să poată fi continuate.

"Atâta vreme cât nu modificăm numărul de săptămâni de şcoală, atâta vreme cât am adaptat deja programa de examen specificului acestui an total atipic, atâta vreme cât deja tematica de examen este anunţată şi elevii se pregătesc în acest fel, nu consider că sunt motive pentru a mai modifica această tematică de examen", a explicat Cîmpeanu.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că decizia de a reprograma Capacitatea a fost făcută pentru a perturba ,,cât mai puţin structura anului şcolar şi a anului universitar”.



În ceea ce priveşte examenul de Bacalaureat, acesta rămâne la datele deja stabilite, pentru a nu fi perturbat şi anul universitar, a mai spus Cîmpeanu.

Vom reveni cu detalii.