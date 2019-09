Elevii de la Şcoala de surzi din Capitală au intonat imnul României în Camera Deputaţilor de Ziua internaţională a surzilor

„Acum trei ani de zile, câteva persoane surde mi-au cerut audienţă în calitatea mea de membru al Comisiei pentru drepturile omului. În momentul acela am înţeles că Parlamentul nu are interpret în limbajul semnelor. Sunt aproape 46 de ţări în lume care recunosc limbajul limbajul semnelor prin lege de sine stătătoare ca limbă oficială a persoanelor surde. În acest moment legea respectivă a limbajului semnelor e la Senat. Va ajunge şi la Camera Deputaţilor. Va fi o discuţie probabil lungă, dar sper ca în final să înţelegem că au nevoie de această lege. Ştiţi câţi copii surzi reuşesc să ia Bacalaureatul? Sub 1%, şi nu pentru că ei nu pot, fiindcă ei învaţă limbajul semnelor, gândesc în limbajul semnelor şi noi le cerem să dea examen în limba română cu acelaşi grad de dificultate", a declarat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, Adriana Săftoiu, conform gandul.info