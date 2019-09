Educaţie pe genunchi, în curtea şcolii pentru zeci de elevi săraci din Ferentari

Timp de mai mulţi ani, zeci de copii şi-au făcut temele în incinta şcolii nr. 136 din Capitală, beneficiind de spaţiul pus la dispoziţie de către şcoală însă weekend-ul trecut accesul le-a fost retricţionat, fără vreo înştiinţare prealabilă şi fără vreo explicaţie din partea conducerii.

Copiii şi voluntariii lucrează acum direct pe asfalt. „Astăzi a fost frumos la teme. Nu ne-au mai dat voie în sălile de clasă, aşa că am făcut teme afară cu peste jumătate dintre copii, la trei mese şi pe unde am apucat. A fost cu jandarmi, din astea”, a scris aceasta. Valeriu Nicolae spune că i-a fost imposibil să vorbească cu directoarea. „Ceea ce ştiu foarte clar este că sălile au fost toate închise. Noi foloseam cinci săli, printre care şi sala Clubului de Educaţie Alternativă şi abia aveam loc în acelea. Am folosit întotdeauna 4 săli de clasă, sâmbăta şi duminica, plus Clubul şi acum, fără nicio explicaţie, le-am găsit închise”.

Directoarea şcolii prezintă însă o altă variantă. „Cei de la Clubul de Educaţie Alternativă, adică cei de la Policy Center funcţionează în continuare în şcoală. Şi copiii şi voluntarii domnului Valeriu au venit la şcoală şi sâmbătă şi duminică. Spaţiul care este destinat activităţilor este deschis, prin parteneriat. Policy Center are la dispoziţie spaţiul de la etajul 3 (n.red. Clubul), acela fiind prevăzut în parteneriat”, spune Laura Verde. Preşedintele Policy Center for Roma and Minorities, Florin Botonogu, spune că rămăsese stabilit ca să se discute despre programul de voluntariat. „Directoarea m-a întrebat dacă Valeriu vine în weekend şi i-am spus că nu ştiu. A ramas că ei să discute înainte de weekend”, susţine acesta. Valeriu Nicolae spune şi că directoarea a declarat că nu are nicio problemă şi că susţine iniţiativa însă nu îi mai răspunde la telefon.

Spaţiul din şcoală a fost dat Grupului de Acţiune Locală (instituit în 2017) prin hotărâre de consiliu, care însă nu îl foloseşte. Dar nici Valeriu Nicolae nu se lasă. Acesta susţine că nu îi va dezamăgi pe copii şi iniţiativa lui va continua, sperând totuşi ca autorităţile să înţeleagă situaţia de fapt şi să permită din nou accesul copiilor în sălile de clasă, ca şi până acum. „Continuăm la fel şi îi vom sprijini pe copii. Vom face temele afară, pe ploaie.”, a mai spus Nicolae.

