Ecaterina Andronescu a descoperit "apa caldă" în Educaţie: temele şi materiile în exces

După ce le-a tăiat o săptămână de vacanţă, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a constatat ce semnalează de ani buni fiecare ministru care ocupă la un moment dat acest fotoliu: că elevii muncesc mai mult decât adulţii. „Să stai 36 sau 38 de ore pe săptămână la şcoală este exagerat de mult”, a arătat Andronescu la doar câteva zile de la decizia de a-i lăsa pe copii cu şi mai puţin timp liber.





Problema este că deşi există un ordin de ministru dat în 2016, încă în vigoare, care precizează că timpul necesar temelor nu trebuie să depăşească două ore pe zi, la toate disciplinele, iar timpul alocat în total orelor la şcoală şi temelor de acasă să fie cuprins între 5 şi 8 ore, profesorii nu mai ţin cont de el.





Temele în exces, obişnuinţa unui sistem orb la nevoile copiilor





Anemari-Helen Necşulescu, mamă a doi copii, spune că temele sunt prea multe pentru fetiţa ei care este în clasa I şi căreia nu îi mai rămâne timp pentru joacă. „Copilul întâi citeşte, ceea ce durează mult, după care procesează informaţia, apoi se apucă să scrie. O propoziţie îi ia 5 minute. O fişă faţă-verso conţine multe propoziţii iar copilul are cam 4-5 fişe de făcut pentru a doua zi. Aşa că vă daţi seama cât de mult durează.”





Chiar dacă părinţii fac un program adecvat copilului, acestuia tot nu îi rămâne timp să se joace şi să petreacă timp de calitate cu familia sa. „Iarna, fetiţa mea vine la 11.30 de la şcoală şi până la 12.30 se relaxează, nu poate intra direct în teme. După ce mănâncă, doarme 2 ore. Se trezeşte la 16.00 şi până la ora 18.00 face teme. Când mai are timp să se joace sau să facă alte activităţi dacă la ora 20.00 trebuie să doarmă?”, mai spune Anemari.





Şi pentru elevii de liceu, situaţia este la fel de grea, teme prea multe şi timp liber prea puţin.

„Intru la 12.30 şi termin cursurile la 19.30. Ajung acasă la 20.30 şi după ce mănânc, fac duş şi mă relaxez puţin. Se face ora 22.00 şi trebuie să mă culc. Dimineaţa îmi rămâne timp pentru teme, doar între 9.30 şi 11.30, când trebuie să plec la şcoală”, spune Mario un elev în clasa a IX-a.





Mama acestuia, Steluţa Slate, are o dublă ipostază: cea de mamă şi cea de profesor. Din postura de mamă, aceasta consideră că programa şcolară este foarte încărcată şi că băiatul ei nu reuşeşte să facă temele la toate materiile. „Semestrul trecut, la Logică, băiatul meu a avut note de 2 pentru temele nefăcute sau făcute parţial. Foarte greu a reuşit să ia un 9 şi să nu rămână corijent. E un copil cu note mari căruia i s-a stricat media din cauză că nu îi ajunge timpul, efectiv, să facă temele la toate materiile.”





Ca profesoară de limba Romani, Steluţa spune că, spre deosebire de alţi profesori care au obiceiul de a da teme multe, ea îşi echilibrează materia şi nu îi încarcă pe elevi cu teme. „Când văd că un copil e talentat şi îşi doreşte să lucreze mai mult la materia mea, lucrez separat cu el. Fiecare profesor consideră că materia lui e cea mai importantă, dar să ţinem cont de interesul copilului şi de materiile importante unde trebuie să se lucreze mai mult: română, matematică, limba engleză.”





Temele multe distrug relaţia copil-părinte





Copiii, părinţii şi specialiştii militează pentru proiecte de pe o săptămână pe alta în locul temelor de pe o zi pe alta. Iar dacă pentru copiii tipici, temele ocupă un spaţiu mare din timpul zilei, pentru copiii cu dificultăţi de învăţare, situaţia devine şi mai complicată, timpul alocat temelor fiind dublu. Anemari-Helen Necşulescu are şi un băiat în clasa a VI-a. Are ADHD (hiperactivitate şi deficit de atenţie), iar asta înseamnă că rezolvarea temelor îi ia mai mult decât copiilor tipici.





„Fiul meu lucrează suplimentar acasă la matematică de două ori pe săptămână. Lucrează de la 8 la 10 dimineaţa, iar apoi se pregăteşte pentru şcoală. În weekenduri, nu avem viaţă de familie, facem proiecte pentru şcoală. Asta distruge relaţia părinte-copil”, spune mămica.





În plus, copiii cu dificultăţi de învăţare sau cu dizabilităţi trebuie să meargă şi la psiholog, şi la profesorul de sprijin. În contextul multor teme pentru acasă, unii dintre ei nu mai au când să ajungă la medic şi la recuperare, darămite să mai petreacă timp în sânul familiei.





Copiii au nevoie de timp pentru ei





Psihologii atrag atenţia că temele multe îi obosesc pe copii, iar obiectivul profesorilor nu ar trebui să fie cel de a da teme doar ca să fie date, pentru că elevii oricum nu au cum să reţină atât de multă informaţie.





„Pentru copii, cel mai indicat este să facă proiecte, pentru că asta le dezvoltă curiozitatea şi creativitatea, temele multe nu îi stimulează. Mai mult, este vital să aibă timp pentru ei, să fie liberi, să aibă timp ei cu ei şi timp cu părinţii”, conchide psihologul Andreea Talmazan.





Două ore de teme pentru elevii de gimnaziu





În 2016, ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a dat un ordin prin care a încercat să reglementeze puţin „problema temelor”. Astfel, timpul destinat temelor nu ar trebui să depăşească o oră pentru elevii din şcoala primară, excepţie făcând clasa pregătitoare, în timp ce elevii de gimnaziu nu ar trebui să petreacă mai mult de două ore făcând teme pentru acasă. În ceea ce-i priveşte pe elevii de liceu, aceştia nu sunt prinşi în ordin, susţine Dumitru, lăsând libertate totală profesorilor de liceu.







„Să lăsăm deoparte ipocrizia. Noi, oamenii maturi, aşteptăm vara ca să ne relaxăm, să ne odihnim, iar o elevă sau un elev care are şapte, opt, nouă ani, 11 ani, trebuie să lucreze încontinuu în aşa fel încât în septembrie, când ajunge la şcoală, să nu o supere pe doamna învăţătoare sau pe doamna dirigintă şi să vină cu caietul de teme făcute”, susţine Dumitru.







