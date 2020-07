Doctorii de viitor îşi încep cariera în liceul Laude-Reut

Ai cea mai mare responsabilitate faţă de tine însuţi să fii cel bun, alege liceul Laude-Reut!

Te vom ajuta să descoperi calea potrivită abilităţilor tale şi să te descoperi, vei creşte fără să îţi dai seama, iar într-o bună zi, când vine iar ceasul unei noi alegeri, precum va fi momentul când vei pleca la facultate, vei realiza câte posibilităţi ţi se deschid la orizont, în domenii de mare impact şi la nivel de leadership: medicină şi biotehnologii, Drept, inginerie, IT, diplomaţie şi relaţii internaţionale, business, media-comunicare etc.

Familia Laude-Reut te aşteaptă, te primeşte cu braţele deschise şi mulţi prieteni, precum spune şi numele nostru: în limba ebraică, reut înseamnă prietenie. Iată câteva secrete Laude-Reut dezvăluite de viitorii tăi colegi, cei care au fost boboci în anul şcolar recent încheiat:

Din momentul în care s-a anunţat posibilitatea de a opta pentru profilul Ştiinţe ale Naturii, am ştiut că acolo doresc să ajung. De mică, ambiţia mea este să studiez medicina, aşadar, de atunci urmez toţi paşii posibili pentru a-mi îndeplini visurile, iar alegerea pe care am făcut-o când am absolvit clasa a 8-a a fost unul dintre aceştia. De la orele suplimentare de curs la metoda de predare a materiilor pe care se axează admiterea la facultate, pot spune sincer că mă simt mai mult decât pregătită pentru a trece cu brio pragul cel mare. Recomand însă profilul Ştiinţele Naturii nu doar celor cu ambiţia de a opta pentru o profesie în domeniul medical, dar şi oricărui copil pasionat de ştiinţe, fie că e vorba de astronomie, microbiologie sau multe altele. (Dara, elevă Laude-Reut)

Pot descrie primul an de liceu la profilul de Ştiinţe ale Naturii ca fiind unul reuşit. Toate aşteptările mi-au fost atinse şi depăşite! Am avut o pregătire intensă la materiile de bază : biologie, chimie, fizică şi matematică. Am avut parte de experiente unice în laboratoare, cu diferite experimente fizice şi chimice prin care am putut înţelege materia mai bine. Cu ajutorul tuturor profesorilor am putut dobândi cunoştinţele necesare care mă vor ajuta pe viitor pentru formarea unor cariere de succes. Pe lângă disciplinele de bază, am beneficiat de ore de Business English şi media-comunicare, pentru care sunt foarte recunoscătoare. Acest factor, împreună cu dedicarea şi pregătirea cadrelor didactice şi condiţiile de studiu, diferenţiază Complexul Educaţional Laude-Reut de alte licee. Sunt foarte fericită că fac parte din clasa de Ştiinţe ale Naturii Laude-Reut şi recomand din suflet acest liceu care te pregăteşte pentru examene, dar mai ales pentru viaţă. (Olga, elevă Laude-Reut)

Consider alegerea profilului de Ştiinţe ale Naturii foarte potrivită pentru mine, atât pentru materiile predate şi implicarea profesorilor, cât şi pentru diferitele experienţe oferite de Complexul Educaţional Laude-Reut. Mie personal îmi plac chimia, biologia şi fizica, însă toate materiile care ne-au fost predate pe parcursul clasei a IX a, atât online cât şi în clasă, au fost structurate foarte bine. Profilul de Ştiinţe este potrivit din punctul meu de vedere pentru oricine ar dori să aleagă în viitor o carieră în domeniul medicinei, chimiei, biologiei sau fizicii, dar nu numai atât. În timpul anului şcolar am fost implicate într-o multitudine de evenimente aferente profilului de Ştiinţe, cât şi celui de Matematică şi Ştiinţe Sociale, am avut oportunitatea să particip la tabăra de Ştiinţe de la Institutul Weizmann din Israel. A fost o experienţă captivantă ce m-a pus în faţa a diferite experimente ştiinţifice. (Iris, elevă Laude-Reut)

Pot spune cu siguranta că am ales bine! Încă din prima zi, când ne-au fost prezentate programa şi metodele de notare, am ştiut că va fi un an plin de încercări, dar şi de multe momente plăcute. Consider că m-am dezvoltat atât din punct de vedere moral, cât şi academic, şi aş recomanda acest profil oricărui elev, deoarece nu trebuie văzut ca un profil numai de “doctori”. De-a lungul anului, am descoperit o nouă pasiune pentru diplomaţie, iar profesia de medic nu mai pare a fi singura pe care un elev de la Ştiinţele Naturii poate să o urmeze. (Mihnea, elev Laude-Reut)

Călătoria spre o carieră de succes începe cu primul pas. Visul fiecărui adolescent capătă contur încă din primul an de liceu, de aceea alegerea potrivită este esenţială pentru formarea noastră! Am ales profilul Ştiinţele Naturii cu mintea şi cu sufletul, în egală măsură. Emoţia descoperirii a noi orizonturi ştiinţifice, raţiunea care trebuie să tempereze emoţia şi accesul la discipline care se regăsesc, de regulă, în curricula universitară au făcut ca primul an de liceu să fie unul de neuitat! Aştept cu nerăbdare noile provocări, fiind convinsă că la finalul celor patru ani de studii liceale voi fi mai aproape de împlinirea visului meu, acela de a contribui la o lume mai bună! (Ana, elevă Laude-Reut)

Te aşteptăm la oricare dintre cele trei profiluri de studiu: Ştiinţe ale Naturii, Matematică - Informatică, Ştiinţe Sociale, ca boboc, în toamnă, împreună cu profesorii noştri dedicaţi ce îţi vor fi cei mai buni prieteni în pregătirea ta de viitor, pentru universităţi de top din ţară şi străinătate, din Europa, Israel şi Statele Unite ale Americii.

Îţi punem la dispoziţie spaţiu modern de învăţare, în frumoasa clădire Academician Nicolae Cajal, din Piaţa Leul Ierusalimului, dotată cu laboratoare moderne de fizică, chimie, informatică, limbi străine şi tehnologii de ultimă generaţie (video-proiecţie, table smart, platforme virtuale etc.).

Îţi oferim programe inovatoare STEM, diplomaţie culturală, publică şi digitală, business şi antreprenoriat, marketing, comunicare şi media, pregătire la cel mai înalt nivel pentru a trece examenul final de Bacalaureat cu distincţie, precum 11 generaţii Magna cum Laude de până acum, pe curriculum aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, a cărui avizare o deţinem ca şcoală de excelenţă în educaţia preuniversitară românească.

Absolvenţii sau viitorii absolvenţi Laude-Reut, din poziţiile lor de profesionişti în carierele alese, ţi-au pregătit un mesaj special, prin care te îndeamnă să ţinteşti sus, întrucât vei avea întreg sprijinul Laude-Reut – cunoaşte-i aici: https://bit.ly/3iYMRFh sau pe paginile de Facebook şi LinkedIn ale Complexului Educaţional Laude-Reut.