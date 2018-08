Am discutat cu ea despre mediul educaţional, francize şi provocările de zi cu zi. Află cum a răspuns întrebărilor noastre.

Care este povestea business-ului şi cum ai decis să îl aduci în România?

Logiscool a fost fondată în Ungaria de Dr. Anita Breuer, care şi-a dorit o astfel de şcoală pentru fiica sa. A creat prima şcoală de programare în Budapesta, a avut mare succes acolo şi după aceea a fost doar un pas ca acest concept să se extindă. România este deja a opta ţară în care s-a deschis cel puţin o şcoală Logiscool.

Eu am ales Logiscool în primul rând pentru că au o platformă educaţională extrem de bine realizată şi curricula foarte bine pusă la punct, însă în acelaşi timp au ştiut cum să facă aceste cursuri să fie plăcute pentru copii, sa îi menţină curioşi şi interesaţi. Văd asta la copiii care vin deja la cursurile şi taberele noastre în Bucureşti şi mă bucură entuziasmul lor.

Care sunt planurile de viitor pentru Logiscool?

Vara asta am realizat pentru prima dată Taberele Urbane - un concept potrivit pentru părinţii care îşi doresc o activitate interactivă pentru copiii lor pe timpul verii. Pe parcursul a maxim două săptămâni, copiii beneficiază de cursuri interactive, dar şi de jocuri distractive şi îşi petrec aproape tot timpul împreună cu instructorii Logiscool. Este un mod distractiv de a învăţa ceva nou sau de a exersa ce au învăţat în primul semestru.

Concomitent cu taberele, ne focusăm pe deschiderea noilor şcoli în Bucureşti şi în ţară.

Planul pe termen lung este să deschidem mai multe şcoli Logiscool în Bucureşti şi în celelalte oraşe importante ale României astfel încât cât mai mulţi copii să încerce măcar cursurile şi să îşi dea seama dacă le place sau nu programarea. În Ungaria sunt deja peste 30 de centre Logiscool şi nu cred că interesul nostru, în România, pentru educaţia şi viitorul copiilor este mai scăzut, ci unul similar.

Foto: elevii Logiscool

Cât de apropiaţi sunt copiii din România de programare?

Copiii, mai ales cei mai mici, nu cunosc noţiunea de programare. Dar instructorii le predau totul prin joc, le explică cum dacă execută mai multe comenzi, îşi pot crea propriul joc sau propriul robot. Iar asta îi atrage, îi fascinează. Şi dorind să îşi perfecţioneze jocul, ajung să îşi perfecţioneze şi noţiunile de programare. Pentru ei sunt jocuri, pentru noi, adulţii, algoritmi de programare şi scheme logice.

Cum este să lucrezi cu copii şi cât de greu este să ai angajaţi studenţi?

Copiii au mintea deschisă către învăţare prin joc. Dacă le place ceea ce fac şi sunt trataţi cu respect, colaborează foarte bine cu instructorii. Plus că grupele noastre sunt destul de mici, astfel încât să ne ocupăm cât mai bine de ei şi să le facem faţă cu brio.

Cât despre studenţi, pot spune că au avantajul entuziasmului şi comunicării foarte apropiate de cei mici. Am vrut de la început şi am avut şi norocul de a găsi oameni care sunt pasionaţi de ceea ce studiază şi care îşi doresc să împărtăşească ceea ce ştiu cu copiii. Iar în final, să le insufle şi lor pasiunea pe care o au pentru domeniu. Instructorii pot deveni modele demne de urmat pentru elevii noştri şi eu pot spune că sunt mândră de echipa din prima scoală Logiscool: sunt atenţi, răbdători, sufletişti şi foarte implicaţi.

Foto: oră de curs la Logiscool

Acum, că putem trage linie după un semestru şi după înscrierile la taberele urbane, câţi copii din România vin la Logiscool?

De când am început şi până acum, avem peste 300 de copii înscrişi la cursurile şi la taberele de la prima şcoală din Bucureşti. Este un număr bun, ne-am început activitatea cu dreptul şi sper să continuăm aşa în toate şcolile.

De ce aţi venit şi cu ideea de tabere urbane? Pot participa doar copiii şi adolescenţii care vin la cursuri?

Conceptul Logiscool vine la pachet cu taberele. Cursurile şi taberele sunt gândite astfel încât să îi ţină antrenaţi pe elevi tot anul, însă fără să le dea bătăi de cap. Tocmai de aceea, taberele nu sunt atât de intense şi au şi o parte în care facem jocuri şi ne distrăm fără să implicăm neapărat concepte din cursuri.

Astfel, la tabere pot participa şi copii care nu au fost încă la cursurile din timpul anului şcolar.

Care este cea mai mare provocare pe care ţi-o dă Logiscool?

Nu consider că Logiscool este o mare provocare, pentru că totul este foarte organizat de la început. Lucrând sub formă de franciză, ni se pun la dispoziţie materialele şi foarte multe strategii şi tehnici de bună practică. Dacă le punem în aplicare, totul merge ca pe roate. În plus, există o echipă în Ungaria care se ocupă zilnic de inovarea şi dezvoltarea curriculei.

Ce îmi doresc eu este să folosim cât mai eficient timpul acestor copii, să le transmitem cât mai bine informaţia şi asta să le fie de folos mai târziu. Îmi doresc să le menţinem interesul pe parcursul semestrelor, pentru că este totuşi nevoie de câţiva ani pentru a învăţa programarea. Nu pot acumula totul într-un curs de 3 luni.

Iar pentru mine, personal, următoarea provocare este să găsesc parteneri care îşi doresc să deschidă şi alte şcoli Logiscool în România.

La Logiscool există cursuri în funcţie de vârsta şi cunoştinţele elevilor

Ce sfat le dai părinţilor?

Să îşi lase copiii să experimenteze şi să aleagă ce le place. Asta mi se pare cel mai important. De aceea şi oferim ore de probă înainte să începem cursurile. Este important ca cei mici să încerce. Dacă le place, continuăm.

Noi nu presupunem că aceste cursuri sunt pentru toţi copiii şi nici că aceştia pot simţi o înclinaţie către domeniu în orice moment, dar cred că merită să încerce şi tocmai din acest motiv lăsăm gratuite lecţiile demonstrative.

Deţii masterfranciza. Care este portretul robot al antreprenorilor care doresc francize Logiscool?

Mi-aş dori să colaborez cu persoane care sunt interesate de educaţie, şi care îşi doresc ca prin şcolile pe care le deschid să aducă mai aproape de copii meseriile viitorului. Mă bucur că există interes şi din partea altor oraşe, nu doar a Bucureştiului. Cu puţină răbdare, vom ajunge în toate oraşele importante de pe hartă.

Profesorii sunt studenţi sau absolvenţi din domeniul IT

Cum vezi viitorul programării în România?

România oferă unii dintre cei mai talentaţi programatori pentru întreaga Europă. Deşi la bază programarea pare matematică şi fizică pură, în realitate ea necesită şi un strop de talent, la fel ca o limbă străină. De fapt, noi asemănăm limbajele de programare cu limbile străine şi îndemnăm copiii să le înveţe în timp, fix cum se învaţă o altă limbă.

Revenind la viitor, programarea va pătrunde în toate domeniile, mai ales cele de afaceri. Şi locuri de muncă bănoase se vor crea peste tot. Deci programarea are un viitor promiţător peste tot în lume.

Despre Logiscool România puteţi afla mai multe pe site-ul lor, acolo unde sunt prezentate şcolile, cursurile şi platforma lor de învăţare.