Cum explică Editura Pedagogică sutele de mii de manuale cu greşeli destinate elevilor de clasa a VI-a

Erori in manualul de istorie pentru clasa a VI-a/ Foto: Facebook/Stan Stoica

Ultimul manual care „a fost dat în vileag“ este cel de Istorie, care cuprinde greşeli atât de conţinut, cât şi de redactare. De exemplu, numele lui Michelangelo este scris greşit (Buonarotti în loc de Buonarroti), iar „Dumnezeu i-a investit pe regi“ în loc de învestit. De asemenea, se fac trimiteri către aplicaţii care nu se referă la tema în discuţie. Concret, la pagina 18, după ce se vorbeşte despre incaşi şi marele Inca, se face o trimitere la o aplicaţie de la pagina 19 care se referă la Cristofor Columb şi la azteci, nu la incaşi.

Totodată, mai mulţi termeni sunt explicaţi greşit, mai atrag atenţia profesorii de Istorie. De exemplu, cuvântul „erezie“ este explicat ca „necredinţă”, când de fapt înseamnă o credinţă greşită, strâmbă, alterată.

O altă eroare pe care o remarcă cei din breasla istoricilor este că multe surse istorice sunt create de autor. Or, acest lucru este foarte grav, mai adaugă aceştia. De ce? Scopul manualului este de a-i familiariza pe elevi cu izvoarele istorice originale, nu cu adaptări făcute de autori. La fel de grav este şi că pentru o parte dintre scrierile istorice nu se precizează autorul sau titlul lucrării citate.

Maria Mihaela Nistor, director general al Editurii Didactice şi Pedagogice, a declarat recent pentru Digi24: „Există, într-adevăr, două greşeli de typing ( n.r. de redactare). Redactorul va fi tras la răspundere, dar discutăm totuşi de o greşeală de o literă. Faptul că anumite teme sunt, din punctul dumnealui de vedere, tratate insuficient iarăşi mi se pare pur şi simplu o opinie personală”.

Turnu Măgurele, plasat în locul Drobetei-Turnu Severin

În schimb, la manualul de Geografie, mai mulţi profesori au sesizat greşeli de redactare/tehnoredactare, în special la hărţi. De pildă, Turnu Măgurele (judeţul Teleorman) este poziţionat în locul Drobetei-Turnu Severin (judeţul Mehedinţi), iar Marea Moartă este plasată în loc de Marea Roşie. Totodată, pe o hartă nu este reprezentat Sudanul de Sud, deşi a devenit ţară independentă din 2011, iar Insula Ascension este greşit scrisă „Asuncion”, făcându-se confuzie cu capitala Paraguayului. Însă lista de greşeli este mult mai lungă pentru ambele manuale.

Până la data publicării articolului, Ministerul Educaţiei nu a făcut precizări decât pentru soluţiile cu privire la erorile din manualul de Geografie. Astfel, instituţia a transmis că va fi realizată o erată, ce va fi trimisă în şcoli odată cu manualul plin de greşeli. De asemenea, Ministerul va demara o cercetare pentru a vedea în ce etapă a procesului de realizare a manualului au apărut respectivele erori, care s-a putea finaliza cu acţionarea în instanţă a autorilor/redactorilor/evaluatorilor manualelor.

Pe de altă parte, profesorul Dorin Fiscutean, unul dintre autorii manualului unic de Geografie scos de Editura Didactică şi Pedagogică (EDP), a declarat pentru Hotnews că, cel puţin în privinţa manualului de Geografie, greşelile nu sunt cauzate de autor, ci de editură. „Greşelile sunt la partea grafică, exact acolo unde domnii de la editură ne-au tot cerut elemente şi au tot modificat”, a declarat profesorul Fiscutean, care a adăugat că EDP a grăbit foarte mult procesul de realizare a manualului şi nu le-a dat autorilor spre analiză ultima variantă.

„O procedură nouă, introdusă anul acesta pentru a putea manevra lista cu câştigătorii“

Acelaşi lucru este susţinut şi de Ana Munteanu, preşedintele Asociaţiei de Carte Şcolară. „Cele mai multe dintre erori sunt pe hartă, de unde rezultă că vina aparţine tehnoredactorului sau graficianului. Aşadar, este clar că Editura Didactică şi Pedagogică trebuie trasă la răspundere. Plus că în Legea Drepturilor de Autor este prevăzut că autorul trebuie să vadă manualul în varianta finală şi să i se acorde suficient timp pentru a vedea toate greşelile. La toţi autorii se întâmplă să aibă erori. Problema în cazul de faţă a fost că tot procesul s-a desfăşurat pe repede-înainte, iar asta pentru că EDP nu a ştiut să se organizeze. Editura nu are suficient personal pentru a edita toate manualele, iar noul an şcolar bate la uşă“, a explicat Munteanu.

La rândul său, profesorul de Istorie Stan Stoica spune că există neclarităţi în procedura de validare a manualelor. „Sunt unul dintre autorii de manuale de Istorie care au trecut de evaluare cu un rezultat de peste 90 de puncte, alături de alte trei echipe de autori. Aşadar, au fost validate patru manuale de către evaluatori (selectaţi de Ministerului Educaţiei), toate trecând de evaluarea didactică, cât şi ştiinţifică. De menţionat este că în acel stadiu nu se cunoşteau autorii. Apoi, manualele au trebuit să primească şi avizul ştiinţific. Asta e o procedură nouă, introdusă anul acesta pentru a putea manevra lista cu câştigătorii. Cum? Ei bine, nu are niciun fel de criterii, nu poate fi contestată, iar acum se cunosc candidaţii.

În plus, avizul ştiinţific nu este necesar având în vedere că partea ştiinţifică este analizată de evaluatori. Astfel, din patru manuale de Istorie, doar unul a primit avizul ştiinţific, deci a putut merge către editare. Asta, în condiţiile în care Ministerul Educaţiei a promis câte trei manuale pentru fiecare disciplină. Această decizie nu poate fi explicată decât prin faptul că EDP nu are capacitatea de a edita trei manuale, şi-atunci au vrut să scutească din volumul de muncă“, a conchis Stoica.