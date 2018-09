Cum se apără şefa Editurii Didactice şi Pedagogice pentru greşelile din manuale: Există erori şi în cele din anii trecuţi. Vom publica o carte cu acestea

Deputatul PNL Raluca Turcan a prezentat, miercuri, mai multe erori pe care le conţine manualul de Matematică de clasa a VI-a, desfăşurând pe masa Comisiei pentru învăţământ a Camerei, în timpul şedinţei în care era audiată Maria Nistor, directorul Editurii Didactice şi Pedagogice, aproximativ şapte metri de pagini cu aceste greşeli, iar în replică, Maria Nistor a anunţat că, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, va publica erorile din manualele din anii trecuţi publicate de alte edituri, relatează Agerpres.



"Avem manuale şi mai scumpe, şi mai proaste, incomplete, pe spinarea elevului. Ministerul s-a lăudat de la începutul anului că vor avea copiii manuale pe bănci, dar Ministerul nu s-a lăudat că vor avea copiii manuale pe bănci cu mii de greşeli. Vă voi face o demonstraţie. Acesta este manualul de matematică de clasa a VI-a. Aici sunt greşelile din manual. Vă arăt cât se întind greşelile din acest manual. (...) Le lăsăm la dispoziţia ministerului. Cine plăteşte pentru aceste greşeli? Cum răspundeţi pentru aceşti copii nevoiţi să înveţe după acest manual?", a spus Turcan.



Directorul Editurii Didactice şi Pedagogice, Maria Nistor, a afirmat că sunt multe erori şi în manualele publicate anii trecuţi de alte edituri.



"Deocamdată am strâns 76 de pagini cu erorile din manualul de a anul trecut. Asta nu ne scuză pe noi să avem erori şi cred că se vede diferenţa. (...) Vom publica o carte, vom finaliza această cercetare, nu am apucat, vom publica o carte alături de Ministerul Educaţiei Naţionale. Norvegia se spune că ar fi intrat în Uniunea Europeană în 1994, apoi avem o greşeală legată de locul unde s-ar fi născut Alexandru Ioan Cuza, fluviile sunt confundate între ele", a subliniat Maria Nistor.