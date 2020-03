COVID-19. Prima linie de consiliere psihologică gratuită pentru cadre didactice, părinţi şi elevi

Prima linie de consiliere psihologică gratuită funcţioneză în perioada pandemiei, dar şi după ieşirea din această criză, sub denumirea: AMBASADOR pentru COMUNITATE, conform comunicatul de presă remis Adevărul.

Liniile telefonice la care persoanele interesate pot apela sunt: 0771.141.767 şi0771.141.750, sau pe e-mailul asociaţiei: proactaedu@gmail.com, Site: www.proactaedu.ro , Facebook: Grupul public Ambasador pentru Comunitate: https://www.facebook.com/Asociatia-Proacta-Edu-865663983618700 / şi https://www.facebook.com/Profesor-si-Parinte-AZI-103504661245068



„Sunt psiholog, psihoterapeut si mama a patru copii. Ştiu cât de important este un cadru didactic în viaţa copiilor mei, mai ales acum, când întreaga omenire luptă cu noul coronavirus. Noi credem că un profesor nu e doar un profesor, el e un vector al educaţiei, dar şi un mesager al comunităţii. Tocmai de aceea am lansat proiectul AMBASADOR pentru COMUNITATE. Educatorii, învăţătorii şi diriginţii sunt o punte importantă de legătură cu familiile în această perioadă. Prin urmare vor avea nevoie de sprijin, iar noi asta vrem, să îi sprijinim în rolul pe care îl au. În al doilea rând, prin intermediul acestor mesageri de bună credinţă, familiile pot fi îndrumate să apeleze la ajutorul nostru, astfel încât să le oferim consultanţă psihologică, asistenţă socială şi juridică celor care sunt în situaţie de risc”, a declarat iniţiatorul proiectului şi preşedintele Asociaţiei Proacta EDU, Psiholog Nicoleta Larisa Albert.



„Este o perioadă grea, cu multe încercări şi, acum, mai mult ca oricând trebuie să fim uniţi şi să acţionăm pe toate planurile. Izolarea socială şi suspendarea cursurilor pot constitui factori de stres. De aceea, am iniţiat acest demers împreună cu Asociaţia Proacta EDU. Prin intermediul proiectului <<Ambasador pentru Comunitate>>, ne-am propus să ajungem la elevii, părinţii şi la colegii mei, cadre didactice, afectate de suspendarea cursurilor. Este esenţial să comunicăm în această perioadă, să ne exprimăm temerile şi sa încercăm să găsim răspunsuri care să ne ajute. Sănătatea mentală a copiilor noştri primează, iar pentru rezultate şcolare bune este esenţial să dezvoltăm mai întâi un comportament responsabil, curajos şi echilibrat”, a declarat Monica Anisie.