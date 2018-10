Consultantul educaţional Oana Moraru o critică dur pe Viorica Dăncilă: ce spune limbajul sărac şi agramat despre un om

Redăm mai jos postarea integrală a Oanei Moraru

Femeia care reprezintă Guvernul României astăzi...



- nu face declinarea pronumelui relativ ”care” în aproape nicio frază (”oamenii care i-am întâlnit”);

- foloseşte ”a” ca articol posesiv universal, şi în locul lui ”al, ai, ale, alor”;

- foloseşte cel puţin 5 tautologii în 10 minute de discurs - şi acela planificat anterior (”am conversat şi am discutat”)

- din lipsă de relevanţă în idei foloseşte sintagma ”foarte important” cam la fiecare alte trei propoziţii;

- în fraze alcătuite din trei propoziţii, o leagă pe a treia total întâmplător de logica propoziţiei principale;

- la fiecare discurs, ne loveşte cu deraieri lexicale de tipul ”scrupulos-scrofulos” al lui Caragiale, cu neaoşul lor umor involuntar pe care aproape am ajuns să-l aşteptăm în vremurile astea deja prea triste (”protestatari - protestanţi”, ”inundaţii-irigaţii”, ”decongestionat/deconcesionat”)

- păstrează aceeaşi tonalitate a glasului şi acelaşi ritm al vorbirii, indiferent de ideile sau emoţiile exprimate de cuvinte;

- după epuizarea celor 4-5 idei pe care le comunică la început, îşi construieşte celelalte trei sferturi ale discursului repetându-le în exact aceeaşi formulă, cu ceva mai multe fluturări ale genelor ei de plastic, dar fără nicio tresărire a vocii sau a vreunui muşchi facial;



Ce spune limbajul sărac, agramat şi stereotip despre un om:



- lipsa lecturilor fundamentale în copilărie şi în tinereţe, în anii formatori;

- schematism şi rigiditate în gândire;

- putere mică de abstractizare şi slabă abilitate de a conecta idei şi formula raţionamente autonome sau personale;

- memorie slabă;

- lipsă de nuanţe în judecată, incapacitate de înţelegere a conceptelor complexe, a metaforelor şi a simbolurilor în raţionamente, texte, comunicările celorlalţi;

- incapacitate de planificare şi decizie (analiză slabă, gândire critică redusă).

- conformism şi dependenţă de altă autoritate în acţiune;



Într-o ţară în care educaţia se prăbuşeşte, analfabetismul funcţional se lăfăie în statistici, creierele bune pleacă - am ajuns, natural, să avem în fruntea ţării emblema tuturor viciilor de gândire şi exprimare. Suntem conduşi de zombies. Eu nu ştiu de ce asta nu vă înfurie mai mult decât orice alt pericol care credeţi că-i paşte pe copiii noştri.