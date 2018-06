Cine sunt elevii de 10 ai României: „Se poate învăţa şi la sat atunci când se vrea“

O statistică publicată pe Ministerul Educaţiei pe site arată că la Evaluarea Naţională 2018 s-au înscris 150.603 elevi, iar la examenele propriu-zise s-au prezentat 142.847 de tineri.

73,5% dintre aceştia, adică 104.972 de elevi, au obţinut medii mai mari sau egale cu 5.

Situaţia la Limba Română: note peste 5 - 118.969 de candidaţi (83%), note de 10 - 2.089 de elevi.

Situaţia la Matematică: note peste 5 - 87.577 de candidaţi (61,3%), note de 10 - 1.903 de elevi.

Ieri, 19 iunie, s-au putut depunde contestaţii, rezultatele finale vor fi afişate în data de 23 iunie atât la avizierul unităţilor de învăţământ, cât şi online, pe site-ul evaluare.edu.ro.

ALBA. În judeţul Alba, 11 elevi au obţinut media 10.00 la Evaluarea Naţională

Din punct de vedere a performanţelor, Alba s-a situat pe locul 6 la nivel naţional cu un procent de promovabilitate de 79,09%. Maria Cristina Simian este singura elevă din Alba care a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ din mediul rural şi a luat zece la Evaluarea Naţională. ”De la începutul clasei a VIII-a, pe lângă teme, am învăţat, zilnic, o oră la limba şi literatura română şi am făcut exerciţii o oră la matematică. Nu a fost nevoie să iau ore particulare”, a spus eleva, contactată de ziarulunirea.ro, şi întrebată cum s-a pregătit.



”Se poate învăţa foarte bine şi la sat, dacă se vrea. În şcoala noastră avem profesori foarte dedicaţi”, consideră eleva. Ea vrea să studieze mai departe la Colegiul Naţional ”Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, la profilul ştiinţele naturii, fiind tentată să urmeze, apoi, Medicina.

Elevii de 10 din judeţul Alba FOTO: arhivă personală

BUZĂU. Nota maximă la Evaluarea Naţională a fost obţinută numai de fete. Cine sunt performerele

La Buzău, au luat nota 10.00 la Evaluarea Naţională opt fete. Notele obţinute nu au fost o întâmplare, dovadă fiind mediile obţinute de cele opt adolescente în anii de gimnaziu. Andreea Carla Sava este una din cele opt absolvente din Buzău care au luat 10 la Evaluarea Naţională. A absolvit Şcoala generală George Emil Palade din Buzău cu media 10 în toţi cei patru ani de gimnaziu. "La română am avut emoţii la interpretare, dar la matematică mi-a fost uşor. E un vis împlinit”, a declarat adolescenta care vrea să studieze la Colegiul Naţional B.P. Hasdeu, la matematică-informatică. Daria Elena Nistoroiu a absolvit Şcoala nr. 1 din Râmnicu Sărat cu media 9.97 în gimnaziu, vrea să înveţe la Colegiul Naţional B.P. Hasdeu, profilul mate-info bilingv, apoi, spune ea, va ţinti spre Arhitectură. „Evaluarea Naţională mi s-a părut un examen uşor, mai ales cel la română. La matematică examenul a fost de nivel mediu. M-am pregătit tot anul pentru acest examen, dar am avut şi timp liber, să ies cu prietenii în week-end”, spune Daria Elena Nistoroiu.

CLUJ. 13 elevi din judeţul Cluj au reuşit să obţină media 10 la examenele de Evaluare Naţională

Alţi aproape 700 de copii (672) au avut medii cuprinse între 9 şi 10, iar media de promovabilitate a fost de 88%. Bianca Susa este elevă la unul dintre liceele de elită ale Clujului, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” şi a reuşit să obţină media 10 la evaluare. Bianca se gândeşte deja la viitor şi ştie ce facultate va urma atunci când va veni momentul. „Îmi doresc să ajung la Facultatea de Informatică, îmi place mult matematica”. Tot cu medie maximă a trecut de acest examen şi Carina Albu (foto jos), elevă la unul dintre cele mai titrate licee clujene, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”.

CONSTANŢA. Diana Pavlov, elevă care a luat 10 la Evaluarea Naţională fără să fi făcut meditaţii: „Am învăţat zilnic“

O elevă din Constanţa a reuşit să obţină note maxime la Evaluarea Naţională fără să fi făcut lecţii în particular. Ea mai are un frate geamăn, David, care excelează la handbal. Foarte emoţionată, Diana ne-a spus că nu spera ca şi la limba şi literatura română să obţină un 10, însă când s-au afişat rezultatele bucuria a fost maximă. Spune că a reuşit să obţină astfel de rezultate numai prin muncă zilnică. În puţinul timp liber, când nu mergea la antrenamentele de handbal, rezolva o problemă sau recapitula o lecţie. Nu a făcut nicio oră de meditaţie, întrucât profesorul care a evaluat-o a zis că nu are nevoie de lecţii suplimentare, fiind „sclipitoare“. Eleva nu s-a hotărât deocamdată la ce liceu va urma cursurile, dar ar opta pentru Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“ sau Liceul Traian. După terminarea liceului, se gândeşte să dea admitere la Facultatea de Drept sau Ştiinţe Politice.

Diana Pavlov alături de fratele ei geamăn FOTO: arhivă personală

GORJ. Elevă de 10 la Evaluarea Naţională: „Voi rămâne să studiez şi să lucrez în România. Aici este familia mea“

Trei eleve din judeţul Gorj au reuşit să obţină media 10 la Evaluarea Naţională. Toate au absolvit şcoli din municipiul Târgu Jiu. Ana Maria Bîzgă, elevă a Colegiului Naţional„ Spiru Haret” Târgu Jiu, Ştefania Drăghici, absolventă a Şcolii Gimnaziale „ Gheorghe Tătărăscu” şi Monica Trocan, elevă a Şcolii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, au reuşit să obţină 10 la ambele probe de la Evaluarea Naţională. Monica Trocan a spus că îşi doreşte să urmeze o carieră medicală şi să profeseze în România, pentru că aici se află prietenii şi familia ei: „Nu mă aşteptam să iau zece la amândouă probele. A fost o surpriză. Sunt foarte fericită! Subiectele nu au fost foarte dificile. Aş vrea să merg în continuare la Colegiul Naţional «Ecaterina Teodoroiu», la profilul Bio-chimie. Îmi doresc să devin medic. Voi rămâne să studiez în România şi să lucrez aici. Nu vreau să plec din ţară, pentru că aici este familia mea. Nu aş putea să renunţ la familie, care este pe primul loc pentru mine”.

IAŞI. Singura elevă din mediul rural din Iaşi cu 10 la Evaluarea Naţională. Îşi doreşte o carieră militară: „Nu am făcut pregătire“

Robu Ştefania este singura decară la Evaluarea Naţională din Iaşi care provine de la o şcoală gimnazială din mediul rural, cea din Mogoşeşti-Siret.Tânăra a povestit pentru „Adevărul“ care sunt planurile ei pentru perioada imediat următoare şi de ce a ales să urmeze cursurile Colegiului Naţional Militar ,,Ştefan cel Mare“ Câmpulung Moldovenesc. „Tatăl meu lucrează in cadrul armatei. El m-a indrumat pe această cale. Îmi place foarte mult descrierea unei zile petrecute în cadrul unei unităţi militare“, a spus eleva. Demersurile pentru a urma cursurile Colegiului din Câmpulung Moldovenesc au început din primăvară: „Am început cu o serie de analize, apoi am dat un examen psihologic, probele fizice şi o proba de aptitudini“. Ştefania a spus că pentru cele două note de 10 de la Evaluarea Naţională nu a făcut pregătire.

OLT. Cine sunt elevii de 10 „curat“. „Se poate lua 10 la examen cu ce faci la clasă“

Şapte eleve au reuşit să obţină 10 şi la limba română şi la matematică. Rezultatul, spun fetele, are în spate multă muncă, elevele făcând performanţă în anii de gimnaziu. Diana Ţolu a aflat rezultatele din Grecia, unde se află cu lotul naţional de matematică, pentru Balcaniada de Juniori. Diana a avut rezultate de excepţie la matematică, lingvistică, fizică şi lectură în gimnaziu, însă în clasa a VIII-a s-a concentrat exclusiv pe matematică, performanţa cu adevărat dorită, şi atinsă, fiind aceea de a face parte din lotul naţional.

Diana Ţolu concurează, în aceste zile, la Olimpiada Balcanică de Matematică FOTO: arhivă personală

A ales ca liceul să-l urmeze în Bucureşti, de unde a primit o ofertă de nerefuzat de la liceul cu cele mai mari performanţe la olimpiade şi concursuri internaţionale.

MEHEDINŢI. Ambiţia şi disciplina, ingredientele de success pentru elevii de zece din Mehedinţi la Evaluarea Naţională

Maria Mihaela Puiu, Radu Stoican şi Aida Anca Andreca sunt cei trei elevi din judeţul Mehedinţi care au obţinut rezultate excepţionale la Evaluarea Naţională din acest an. Dacă pentru mulţi dintre elevii români această perfomanţă este greu de atins, pentru aceşti copii rezultatul obţinut este ceva firesc. Nu au tocit, nu au stat nopţi întregi cu ochii în carte şi cu creionul în mână, aşa cum s-ar crede la prima vedere. Sunt nişte copiii ca toţi ceilalţi, cu pasiuni obişnuite pentru vârsta lor, dar foarte ambiţioşi şi dedicaţi studiului. De altfel, Radu Stoican, unul dintre elevii de excepţie ai Colegiului Naţional Traian crede că în cazul său ambiţia este cheia succesului.

SĂLAJ. Secretul singurului 10 din Sălaj la Evaluarea Naţională: „Cel mai important este ca elevii să fie propriii lor profesori“

Singurul absolvent de 10 din judeţul Sălaj la Evaluarea Naţională provine, şi în acest an, de la un liceu vocaţional. Dacă anul trecut, media 10 revenea unei eleve al Liceul de Arte, în 2018 reuşita îi aparţine unei absolvente de liceu cu program sportiv. Rezultatul obţinut la examen vine ca o încununare a eforturilor depuse pe parcursul ciclului gimnazial, adolescenta fiind, de altfel, şefă de promoţie, după ce a terminat clasele V-VIII cu media generală 10. "În clasa a V-a mi-am propus un ţel, pe care l-am şi atins: de a absolvi cu media generală 10. Mi-a plăcut să învat şi am încercat să fac un echilibru între materiile care îmi plăceau cel mai mult şi restul, iar în urma acestor eforturi, notele au venit de la sine. Munca, dorinţa, destoinicia profesorilor şi suportul familiei s-au împletit frumos pe parcursul acestor ani. Nota obţinută la Evaluarea Naţională reprezintă încununarea eforturilor mele şi mă face mândră, dar acesta nu este singurul lucru care ma defineşte pe mine, ca om", ne spune tânăra.

Daria Negrean FOTO: arhivă personală

VRANCEA. Cine sunt performerii Evaluării Naţionale în Vrancea

Absolvenţi de clasa a VIII-a din Vrancea şi-au aflat marţi rezultatele la Evaluarea Naţională 2018. În Vrancea s-au obţinut trei note de 10. Gabriela Porumb (foto jos; credit foto: arhivă personală), de la Şcoala "Duiliu Zamfirescu" din Focşani a participat în acest an la olimpiada naţională de matematică şi din acest punct de vedere nota de 10 obţinută la acest obiect nu a reprezentat nicio supriză. Este foarte bună însă şi la limba română, unde a obţinut de asemenea nota maximă. A fost şefă de promoţie în clasa sa. „Mă aşteptam într-un fel la acest rezultat pentru că am învăţat foarte mult pentru acest examen. Am participat la olimpiadele şcolare la limba română, matematică, limba engleză şi limba franceză şi toate aceste discipline îmi plac foarte mult”, spune şi Gabriela. Chiar dacă îşi doreşte o carieră în cinematografie, adolescenta va opta pentru colegiul Naţional Unirea, la clasa de matematică-informatică.

