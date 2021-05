Cîmpeanu: Teama de boală poate fi considerată vulnerabilitate. Acei copii pot rămâne să înveţe online

Decizia urmează să fie luată marţi de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti. În aceste condiţii, toţi elevii din Bucureşti vor putea reveni fizic la şcoală. "Noi am creat cadrul legal pentru ca acest Comitet pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi alte comitete judeţene să poată să decidă adaptat la realităţi, am dat libertate. Dacă aş fi în acest Comitet, m-aş uita la rata de infectare de mâine, dacă se păstrează trendul descendent, dacă este sub 0,94”, a declarat la Digi24 ministrul Sorin Cîmpeanu.

La cursuri online vor putea participa în continuare elevi care au contraindicaţii medicalee pentru revenirea la şcoală, au vulnerabilităţi şi prezintă certificat medical. Este vorba despre elevi diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice. Cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.

A doua categorie care poate face cursuri online este cea a elevilor care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective. Şcolile sunt obligate să asigure accesul la educaţia online.

Potrivit ministrului Cîmpeanu, ”teama excesivă de boală este o vulnerabilitate, elevul poate rămâne să înveţe online. Cadrul legal acesta este: simptome specifice de orice fel sau vulnerabilităţi sau motive întemeiate. Sunt convins că în şcoli va exista înţelegere”. ”Dacă ai simptome specifice, nu trebuie să aştepţi confirmarea medicală. Anunţi şcoala că propriul copil are simptome specifice, motiv pentru care nu va fi prezent la şcoală şi vrea să aibă asigurat în sistem online procesul de învăţare”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Oficialul a mai spus că există circa100 de clase cu activitatea suspendată în întreaga ţară, din cauza faptului că sunt cazuri confirmate în acele clase. Situaţia afectează în jur de 3.000 de copii. În Capitală, circa 8.000 de elevi au cerut din considerente medicale să urmeze cursuri online şi după redeschiderea şcolilor.