Cîmpeanu: Există posibilitatea să introduce o componentă salarială în funcţie de performanţă

Cîmpeanu a fost întrebat, miercuri, după şedinţa de Guvern despre salarizarea cadrelor didactice, în contextul nemulţumirilor acestora legate de amânarea majorărilor salariale.

"Cadrele didactice din România merită cu siguranţă un regim motivant de salarizare. Pe de altă parte, există (...) şi o lege a salarizării. În acelaşi timp, aş vrea să vă spun că în costul standard per elev, care are o componentă destinată salariilor, această componentă în ultimii patru ani, din 2016 până în 2020, s-a dublat, de la 3.024 de lei - componenta destinată salariilor în 2016, la 6.111 lei - componenta destinată salariilor în 2020. În acelaşi timp, componenta destinată tuturor cheltuielilor de funcţionare a şcolilor, cheltuieli materiale, de la energie electrică, alimentare cu apă curentă, acolo unde există, încălzire, foarte important pe timp de iarnă, cheltuieli cu substanţe de igienă, cheltuieli mai nou cu substanţe de protecţie anti-COVID, cheltuieli de pregătire profesională, multe alte cheltuieli în 2016 erau 321 de lei per elev, acum sunt 386 de lei per elev. Deci din punctul meu de vedere, asum această declaraţie, urgenţa este o creştere semnificativă a costului standard per elev pentru ca şcolile din România să poată funcţiona, fără să neglijăm componenta de creşteri salariale", a afirmat ministrul Educaţiei.

El a vorbit despre posibilitatea introducerii unei "componente salariale de motivare".

"Există posibilitatea, o să discutăm cu miniştrii de resort şi cu primul ministru, să introducem, poate, o componentă salarială de motivare, în funcţie de performanţă, prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, spre exemplu", a declarat el.

Cîmpeanu a spus că există "multiple variante" care sunt analizate, întrucât cadrele didactice din România au făcut eforturi pentru ca procesul de învăţământ să continue.

"Deci există merite deosebite care trebuie recunoscute şi trebuie să existe şi motivaţie", a adăugat el.

Cîmpeanu a menţionat că în cursul zilei de joi vor exista consultări cu toate sindicatele din educaţie, cu toate asociaţiile studenţilor, cu Consiliul Naţional al Elevilor, cu Consiliul Naţional al Rectorilor, cu Federaţia Asociaţiilor de Părinţi, inclusiv pe probleme legate de salarizare.