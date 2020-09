Cât de pregătite sunt şcolile? Monica Anisie: catalogul a fost eliminat în timpul cursurilor, iar orele de laborator vor fi evitate

De asemenea, catalogul a fost eliminat în timpul cursurilor, pentru a „eficientiza timpul”, în timp ce orele de laborator vor fi evitate.

„A început anul şcolar la data de 1 septembrie. Au revenit în spaţiul şcolii cadrele didactice. Avem videoconferinţe des, de mâine vom avea o videoconferinţă zilnic, am avut aseară cu Inspectoratele Şcolare, am făcut o inventariere, cat de pregătite sunt şcolile. Până în 14 septembrie şcolile trebuie să se pregătească, să primească elevii. Acum trebuie să ne pregătim respectând normele sanitare impuse de Ghidul elaborat de Ministerul Sănătăţii. Şi Ministerul Educaţiei a realizat ghiduri orientative, sunt publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei. Am elaborat şi repere metodologice pentru profesori, pentru fiecare disciplină şi fiecare model. Îi ajutăm să reducă decalajele, dacă există”, a declarat Monica Anisie, la TVR1, miercuri seară.

Întrebată dacă într-adevăr va dispărea catalogul în timpul cursurilor, Anisie a răspuns că „sunt recomandări pentru a eficientiza timpul petrecut în pauze”.

„Trebuie să supraveghem mai atent copii, să fim atenţi dacă respectă normele”, a mai declarat ministrul.

Anisie a adăugat că unităţile şcolare vor avea stocuri de măşti, atât pentru elevi, cât şi pentru dascăli.

„Şcolile vor avea stocurile necesare pentru a oferi o mască pentru copii si cadrele didactice. De cate ori nu s-a întâmplat să se rupă masca? De aceea, trebuie să existe acest stoc la nivelul unităţilor de învăţământ şi la nivelul ISJ. Le-am spus încă de aseară să îşi facă stocurile”, a mai declarat Anisie.

Ministrul Educaţiei a mai precizat că se recomandă ca orele în laborator să fie evitate.

„Normele sanitare prevăd ca laboratoarele să fie evitate. Şcoala trebuie să se organizeze astfel încât elevii să nu se plimbe prin mai multe clase, chiar şi în bănci. Dacă în prima zi de şcoală un elev s-a aşezat în banca a treia la fereastră, acolo va sta până la finalul primului semestru”, a mai declarat Anisie.